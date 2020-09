Podívejte se na obří CCD snímač. Má 3 200 megapixelů a velikost pračky

Trpí váš mobil nebo kapesní kompakt nedostatkem megapixelů? V tom případě se ozvěte laboratoři SLAC, ta se totiž čerstvě pochlubila CCD snímačem, který jich má dohromady okolo 3,2 miliard – 3 200 megapixelů.

Experiment není výsledkem jakési zázračné miniaturizace, ale spíše obdivuhodné integrace, takové obrazové kapacity totiž inženýři docílili jen díky tomu, že složili dohromady na 189 samostatných 16megapixelových CCD čipů.

Dohromady má matice snímačů průměr více než 60 centimetrů a společně s čočkami a další optikou bude mít dostatečně velké zorné pole, aby zaznamenala oblast noční oblohy, do které by se vešlo na 40 Měsíců v úplňku.

Z výstavby obřího fotoaparátu:

Malá nápověda odkryla, k čemu bude podobná mašinka vlastně sloužit. Zamíří do observatoře na vrcholu chilských And, kde bude po dobu deseti let průběžně snímat celou jižní noční oblohu a podílet se na výzkumu temné hmoty a energie.