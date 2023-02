Podívejte se na Moment 2 pro Windows 11. Microsoft zlepšuje Správce úloh a hlavní panel

V kanále Release Preview přistála již téměř hotová servisní aktualizace pro Windows 11 verze 22H2 (KB5022913), která přináší více novinek, než je obvyklé. Jde samozřejmě o tzv. Moment 2, tedy o druhou větší aktualizaci pro Jedenáctky. První definitivně vyšla v listopadu. Nabídla zejména Průzkumník s panely.

Teď si projdeme podobný kolečkem a začínáme v programu Windows Insider. Následovat by měla volitelná aktualizace pro všechny mimo testovací program a konečná verze by měla vyjít 14. března, kdy proběhne záplatovací úterý. To dovozuji na základě dosavadních zkušeností, Microsoft plán veřejně nekomunikuje.

Navíc žongluje s mnoha míčky najednou, takže do poslední chvíle nikdy přesně nevíme, co do aktualizace zahrne. Teď již máme jasno, byť většinu novinek jsme očekávali:

Hlavní panel můžete používat v tabletovém režimu. Gestem jej zvětšíte či zmenšíte. Tažením prstem ze spodní části obrazovky nahoru jej zvětšíte, tažením dolů zase zmenšíte.



Takhle hlavní panel vypadá, když je zvětšený. Úprava je určená pouze dotekovým obrazovkám

Microsoft přepracoval část oznamovací oblasti tak, aby některé starší ikony při aktivaci vzhledem odpovídaly novému designovému stylu Jedenáctek. Také bubliny teď vypadají stejně. Kromě jednotného vzhledu se mírně zvětšily rozestupy mezi ikonami. Nabídku se skrytými ikonami můžete schovat.



Původní stav je vlevo, vpravo pak prvky vidíte po aktualizaci

Tlačítko pro vyhledávání na hlavním panelu se mění na vyhledávací pole. Podobné najdete ve Windows 10. Místo něj ale můžete nastavit vyhledávací tlačítko.



Z vyhledávacího tlačítka je teď standardně vyhledávací pole. Máte ale na výběr

Přístup k Windows Studio Effects na počítačích s neurální výpočetní jednotkou z rychlého nastavení. Efekty se používají pro úpravu obrazu z webkamery. Jde o rozostření pozadí, udržení očního kontaktu, vycentrování záběru na vás a odstranění zvuků na pozadí. Nadále jsou přístupné i z Nastavení.



Efekty jsou dostupné jen na počítačích s NPU (foto: Microsoft / Windows Insider Blog)

V Nastavení najdete sekci s doporučeními ohledně spotřeby. Mezi tipy nechybí zkrácení prodlevy pro uspání zařízení nebo vypnutí obrazovky, díky čemuž uspoříte nějakou elektrickou energii.



Windows doporučují, jak ušetřit elektřinu

Správce úloh teď nabízí vyhledávací pole a přepnete se do něj zkratkou Alt+F. také si můžete ručně vybrat, jaký motiv zobrazení se má použít. Při přepínání procesu do režimu efektivity se vyvážete z opakovaného zobrazování potvrzovacího dialogu.



Filtrujte procesy psaním

Lepší podpora zařízení pro nevidomé. Ovládání zůstává dostupné i během přepínání mezi Předčítáním a čtečkami obrazovek třetích stran. Jsou také podporovány další typy hmatových displejů.

Ovládání hlasem podporuje další příkazy a prvky v uživatelském prostředí.

Pokud je váš počítač připojený k Azure Active Directory, uvidíte v nabídce Start personalizované návrhy na soubory.

Na seznamu pouze chybí možnost zvětšit nabídku s widgety, protože tuhle funkci už Redmondští do Jedenáctek doplnili před několika málo týdny. Nebyla spojená s konkrétní servisní aktualizací, nýbrž s Windows Web Experience Packem 423.2300.0.0.

Zdroje: Windows Insider Blog