Podívejte se na barevný New York z roku 1911 a měsíční rover ve 4K

Před pár týdny Denis Shiryaev převedl s pomocí neuronové sítě více než sto let starý záběr přijíždějícího vlaku do vysokého rozlišení 4K @ 60 fps. Komunita se od té doby pře, zdali je výsledek skvělý, nebo je to jen nekvalitní omalovánka, Shiryaevovo video se ale právě díky tomu dočkalo více než 3 milionů shlédnutí.

Měsíční rover ve 4K

A zdaleka nebylo poslední, později totiž na YouTube umístil další dvě videa. První převádí do 4K mnohem mladší a možná i známější scénku z povrchu Měsíce, po kterém se v roce 1972 proháněl LRV, tedy Lunar Roving Vehicle – lunar rover – s lidskou posádkou.

Denis i v tomto případě jako zdroj nepoužil skutečný originál, ale již upravené a stabilizované video. Dopočítal tedy chybějící snímky a pixely.

Obarvený New York z roku 1911

Nejnovějším počinem, které na svůj kanál vystavil teprve před pár hodinami, je opět 4K@60fps převod slavné procházky New Yorkem z roku 1911. Video tentokrát zároveň obarvil podobným způsobem, jak to umí třeba neuronová síť DeOldify.

Výsledek vypadá docela dobře na mobilní obrazovce nebo ve zmenšeném okně. Na velkém monitoru ale opět připomíná spíše omalovánku, použitá technologie totiž nedokáže spolehlivě dopočítat chybějící data.