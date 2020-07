Podívejte se, jak se tiskne 2,5 metru vysoký model rakety Super Heavy s lodí Starship

Nosná raketa Super Geavy a loď Starship jsou projekty SpaceX, které by měly dostat člověka zpátky na Měsíc a na Mars. Stroje jsou zatím ještě ve vývoji, ale jejich podoba už je známá, a to bylo motivací pro Dušana Majera z projektu Kosmonautix.cz, aby vytiskl model na 3D tiskárně. Zvolil měřítko 1:48 a celá sestava by na výšku měla mít přibližně 2,5 m.

Postup tisku jednotlivých částí můžete sledovat online na Mall.tv:

Raketa Super Heavy s lodí Starship bude ve skutečnosti 120 m vysoká a předčí tak svou velikostí i legendární Saturn V (111 m). SpaceX už nyní testuje prototypy. Raketa má být schopna dlouhých letů na Měsíc či Mars, zároveň ale poslouží jako efektivní transportní prostředek pro ISS.

Tiskne se na 3D tiskárně Prusa i3 MK3S s výškou vrstvy 0,2 mm a tloušťkou trysky 0,4 mm. Materiál je Prusament PLA. Model se bude vytvářet několik týdnů. Po 3D tisku bude následovat postupná montáž, lepení, úprava povrchu a nabarvení. Výsledek bude vystaven v plzeňské Techmanii.