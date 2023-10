Podívejte se, co umí AI. Runway ML vyhlašuje soutěž o nejlepší krátký film stvořený s pomocí umělé inteligence

Runway uspořádala soutěž GEN:48, ve které měli zúčastnění 48 hodin na to, aby vytvořili krátký film s využitím záběrů generovaných pomocí AI. Runway ML (kromě řady dalších nástrojů pro úpravu a generování grafiky) nabízí i webový generátor videa z textového promptu, případně podpořeného úvodním obrázkem.



Zadáte text, směr pohybu kamery, případný zoom a Gen-2 vám vygeneruje video. Po dvou sekundách videa ale z původní pandy zbyl jen podivný blob

Generování videa je zatím v plenkách, maximální délka jednoho záběru je čtyři sekundy. Problémem při generování je totiž „temporální stabilita“, tedy udržení scény a objektů v nezměněné podobě bez chvění a psychedelického proměňování v jiné objekty.

Je až obdivuhodné, nakolik se tvůrcům podařilo s tak raným generátorem vytvořit poutavé snímky, které zaujmou dějem, zpracováním a uměleckou kreativitou. Omezení délky záběru na 4 sekundy tak zásadně nevadí, prostě jsou několikaminutové filmy poskládané z mnoha záběrů.

Jedno z videí soutěžících v GEN:48:

Aktuálně probíhá veřejné hodnocení, kterého se můžete zúčastnit i vy. Do finále postoupilo 65 krátkých filmů a všechny si můžete přehrát na stránce GEN:48. Až do úterý 6:00 ráno našeho času můžete hlasovat pro své tři nejoblíbenější filmy a kochat se kreativitou tvůrců.

Nejde o to, že by celé filmy byly vygenerované přes AI, nebo že AI zcela nahradí filmové profese, ale že bez AI nástrojů by neměly šanci vzniknout v šibeniční lhůtě 48 hodin. Někdo tedy animoval spíše statické snímky, někdo do pár minut vtěsnal celý příběh, někdo kostru vygenerovanou pomocí AI dále dotvořil v dalších programech. Hlavně ale akce Gen 48 ukazuje, že lidská kreativita s využitím AI nástrojů dokáže dosud nepředstavitelné věci a byť zatím takové nástroje nedosahují špičkové kvality, jsme pořád jen na začátku nové éry.