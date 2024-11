Podíl Windows 10 klesá, ale Jedenáctky ještě mají co dohánět

Zatímco se podpora Windows 10 blíží ke konci, resp. v říjnu jsme překročili psychologickou hranici a teď zbývá méně než rok, obecně si Desítky stále drží vysoký tržní podíl. Mezi verzemi Windows jde o nejpopulárnější variantu a patří jí necelých 61 % trhu. Aspoň to tvrdí data Statcounteru.

Z nich vyplývá, že Windows 10 se na výraznější sestupný trend vydaly po dubnu, kdy je používalo skoro 70 % uživatelské základny rodiny operačních systémů Windows.

S necelým rokem do ukončení standardní bezplatné fáze podpory to není špatný výsledek, naopak. Desítky s námi byly dlouho a na počítačích pevně zakotvily. Oproti tomu Windows 11 se na trhu nachází třetím rokem a letos oznámily AI novinky, které zatím z velké části nevidíme. Zejména Recall byl znovu odložen, takže to asi v blízké době tsunami upgradů nespustí.



Windows 10 klesají na úkor Windows 11

Zatímco v dubnu jsme ještě reportovali, že za poslední rok Windows 11 vyrostly minimálně, tak právě po tomto měsíci se situace změnila a je vidět jasný a trvalý růst. Z dubnových 26 % se jejich podíl zvětšil na téměř 36 % v říjnu. Jde o zhruba 10 procentních bodů za půl roku.

V tomto období si podle Statcounteru vyměňovaly uživatele a uživatelky právě Desítky s Jedenáctkami. Zbytek starších řad Windows má marginální podíl a mění se drobně. Když už, tak směrem dolů. Data z analytické služby musíme brát jako orientační a nejlepší je v nich sledovat trendy. A u Windows 11 to vypadá na obrat k lepšímu. Na herních strojích se jim oproti průměru daří lépe dlouhodobě.

Na druhou stranu už víme, že kdo nechce, s upgradem spěchat nemusí. Minimálně další rok bezpečnostních záplat si přikoupíte za zhruba sedm stovek.

Zdroje: Statcounter GlobalStats