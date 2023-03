Podcasty zamíří do YouTube Music. O Podcasty Google se zatím bát nemusíte

Google svou hudební streamovací službu rozšíří o podcasty. Ústy Kai Chuka, šéfa podcastové sekce v YouTubu, to oznámil to během Hot Pod Summitu v Brooklynu. Za překvapivý tento krok považovat nelze, protože konkurence běžně spojuje muziku s podcasty. Navíc YouTube už podcastovou sekci spustil loni v USA.

Kai Chuka si pak firma předloni najala, aby jí pomohl právě s podcasty. Není těžké si představit, jak se bude podcastová sekce v YouTube Music vyjímat. Vracíme se ale k otázce, kterou jsme si už položili loni – co se stane s Podcasty Google?

Samostatná podcastové aplikace zatím přežije. Není jisté, že navěky, ale zatím se Google k jeho zrušení nechystá. Svým určením cílí na jiné publikum, kterému také nabízí specializované funkce.

Vývojový tým připravuje YouTube na to, abyste podcasty mohli začít poslouchat doma, následně během cesty do práce (a nakonec možná poslech zakončíte v zaměstnání). Platforma by měla podporovat RSS. Tvůrcům a tvůrkyním nabídne monetizaci skrze reklamy a statistiky podobné těm z klasického YouTubu.

Podcasty bezplatný tarif YouTube Music nevynechají. Google ani neomezí přehrávání na pozadí. Služba odstartuje za dva až tři týdny, opět ale jen ve Spojených státech, jak se Google svěřil webu 9to5Google. Jak dlouho bude muset čekat zbytek světa, momentálně nevíme.

Zdroje: Alban 🛫 NYC for Hot Pod Summit / Twitter via 9to5Google | John Wordock 🎙️ / Twitter