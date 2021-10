Podcast Živě: Největší problém Windows 11 je to, že Windows 10 jsou až příliš dobrá

Uvedení nového produktu typicky znamená pokles zájmu o předchůdce. Windows 11 ale nepřinášejí dost zajímavých novinek, aby to Windows 10 hned zabalily. Desítky mají slíbené čtyři roky podpory a už víme, že Microsoft pro ně chystá pár výrazných vylepšení.

Povídáme si o nich v novém Podcastu Živě:

Windows 10 ještě dostanou zejména přislíbené herní technologie. Nový operační systém tak bude mít o výhodu méně. Microsoft se snaží zlepšit svůj Store – hlavně ho naplnit programy. Ale i tohle se týká také Windows 10. Desítky tak představují dobrou a bezpečnou volbu ve srovnání s nedopečenou první verzí Windows 11.

Živě představuje Podcast Živě

O podcastu – pravidelném ryze zvukovém pořadu vedle videa Týden Živě – jsme přemýšleli dlouho. A když teď máme v redakci Petra Urbana a Lukáše Václavíka, kteří spolu léta připravovali podcast Cnews FM, nebyl už důvod, proč to nezkusit.

Začínáme se čtrnáctidenní periodicitou, ale jsme připraveni ji změnit, záleží na zájmu. Podcast najdete vždy na Živě, zatím se nám líbí publikace v pátek navečer.

Podcast Živě je už také na Spotify, kde si ho můžete přihlásit k odběru, stejně tak ve službě Apple Podcasts.

Časem se snad objevíme i v Google Podcastech, do nich si zatím můžete přidat ručně RSS adresu našeho kanálu: https://feeds.buzzsprout.com/1866889.rss. Když to udělá víc lidí, Google by mohl podcast začít nabízet sám.

Co vy na to?

Diskuze pod článkem je otevřená a napadá nás řada témat, kde nás zajímá váš názor. Třeba: Má to celé smysl? Jaká by byla ideální periodicita? Jaká ideální délka jedné epizody? Bavilo vás téma aktuálního dílu? Čemu bychom se měli v podcastech věnovat a čemu se spíš vyhnout?

Zdroje: V tomto pořadu se objevuje bezplatná hudba od Nihilora. Použita byla také část záznamu z konference Ignite 2015, jehož autorem je Microsoft.