Podcast Živě: Chrome je nový Internet Explorer, což pro web není vůbec dobře

Končí rok 2021 a my si někdy připadáme, jako by se vrátily časy Internet Exploreru a rok 2001. Webu tenkrát dominoval jeden prohlížeč, kterému se přizpůsobovaly webové stránky. Situaci změnil Firefox, který už dnes nehraje ani druhé housle.

Trh ovládá Chrome a v tomto podcastu rozebíráme, jaký dopad na web to má. Spekulujeme také nad tím, co by se změnilo, kdyby padl Firefox, který platí za jedinou zaznamenatelnou konkurenci s vlastním vykreslovacím jádrem. Má vývoj Gecka vůbec ještě smysl?

Zamyslete se spolu s námi při poslechnu dalšího dílu Podcastu Živě:

