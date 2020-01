Pod 1 kg bez kompromisů a s extra výdrží: test notebooku Asus ExpertBook B9450F

Souboj výrobců notebooků o co nejlehčí notebook sebou často nese zbytečné kompromisy. Omezuje se kapacita akumulátoru, zmenšuje se nabídka konektorů, zhoršuje se konfigurace prodávaných modelů. Právě proto působí notebook Asus ExpertBook B9450F téměř jako zjevení.

Asus ExpertBook B9450F Core i7-10510U ● UHD Graphics 620 ● 16 GB LPDDR4X ● 14" FullHD IPS matný (jas 317 nits, dE 1,93) ● 1TB NVMe SSD ● USB 3.0, 2× USB-C Thunderbolt, HDMI, Gb LAN, audio ● 802.11ax 2×2, Bluetooth 5.0 ● 66 Wh ● 32 × 23 × 1,4 cm ● 0,99 kg ● Windows 10 Pro Cena: 42 990 Kč

Hmotnost jako žádný jiný

Poprvé se sice představil už v září na IFA, ale na trh se dostává až nyní. Ani dlouhé období od představení do příchodu na trh přitom konkurence nevyužila k uvedení nějaké rozumné odpovědi.

Notebook se v oficiálních materiálech objevuje pod různými názvy jako B9 Pro, ExpertBook B9 nebo právě ExpertBook B9450F. Označení ExpertBook pak v případě Asusu patří notebookům zaměřeným na podnikové nasazení. Tím se ostatně zdůrazňuje cílová skupina pro tento ultra lehký notebook.



Klávesnici ale i touchpad můžete rozsvítit, matné povrchové materiály odolávají otiskům

Notebooky s hmotností pod 1 kg už na trhu najdete v několika provedeních. B9450F se ale dokáže dostat s 14“ displejem až na 870 g. Mnohem zajímavější nicméně bude o chloupek těžší varianta, která se stále vejde pod magických 1000 gramů. Tyto dvě varianty totiž odlišuje především kapacita akumulátoru. Zatímco rekordní verze pod 0,9 kg obsahuje 33 Wh akumulátor, ta mírně těžší, ale stále lehká verze obsahuje akumulátor s kapacitou 66 Wh, nejvíc mezi těmito ultralehkými notebooky.

Výdrž pro celý den

Ač údaj o rekordní hmotnosti vypadá pěkně na prospektu, sto gramů navíc za dvojnásobný akumulátor se tady jednoznačně vyplatí. Díky úspornému displeji a procesoru Core 10. generace dosáhl tento notebook při našem testování nejdelší výdrže přes 15 hodin přehrávání filmů. Nejde tedy jen o nejlehčí 14“ notebook, jaký jsem kdy testoval, ale i o notebook s nejdelší výdrží při mírné zátěži.

Prakticky to znamená, že notebook při pracovním využití nebudete muset přes den nabíjet. Pro kancelářskou práci nepotřebujete nic řešit. Přehrávání filmů testujeme z lokálního disku, ale tady můžete během volného dne udělat i něco náročnějšího – spustit ráno Netflix a sjet celou sezónu Zaklínače streamovanou z internetu.

Navíc v aplikaci od Asusu můžete nastavit ochranu akumulátoru, aby se nenabíjel víc jak na 80 procent. Nabízí to více výrobců a doporučuje se to pro lepší dlouhodobou kondici akumulátoru, držení na plném nabití jej rychleji opotřebovává. Popravdě to ale málokdo běžně používá, protože chce mít přece co nejdelší výdrž. Tady to ale klidně zapnete, notebook tak jako tak vydrží celý den bez zásuvky a alespoň se nebude přebíjet při připojení k USB-C monitoru se zpětným napájením na stole.

Když se chce, tak to jde

Když testujeme notebooky Asusu, celkem pravidelně kritizujeme malý úhel rozevření displeje. Asus to omlouvá unikátním řešením kloubu, kdy otevřený displej nadzvedne klávesnici pro pohodlnější psaní a současně schová spodní rámeček, aby obraz působil zcela bezrámečkovým dojmem. Dalším důvodem bývají měkčí panty, abyste dokázali displej otevřít i jednou rukou.



Asus nebývá takto štědrý s úhlem rozevření, na konektorech se zásadně nešetřilo, nechybí dva konektory USB-C Thunderbolt

ExpertBook B9450F ale dokazuje, že to jde. Displej pohodlně otevřete jednou rukou a on elegantně nadzvedne klávesnici. Klidně ale pokračujete dál s otevíráním a displej položíte do roviny s klávesnicí. Notebook tak pohodlně používáte nejen na stole, ale třeba i vleže na pokrčených kolenou, nebo v šikmém stolním držáku.

Displej se přitom může pochlubit skvělou kalibrací sRGB, a nezanedbává tak věrné barvy jako jiné pracovní notebooky. Nad displejem pak leží kamera podporující přihlašování do Windows. Když se více bojíte, můžete ji zakrýt zabudovanou krytkou a přihlašovat se přes čtečku otisků vedle klávesnice.

LAN v těle notebooku

Ač jde o nejlehčí notebook, překvapivě tu je více konektorů než na kdejakém mnohem těžším. Klasické USB, velké HDMI a audio stačí na tradiční připojení, dva USB-C v provedení Thunderbolt na vše ostatní. Přes USB-C se notebook také nabíjí. Další titěrný konektor pak slouží jako konektor vestavěné drátové sítě. V balení s notebookem dostanete příslušnou redukci na klasický RJ45.

Samozřejmě můžete použít jakýkoli jiný adaptér do USB nebo USB-C, Asus ale tvrdí, že je jeho řešení pro podniky lepší. LAN čip je totiž přímo v notebooku a jeho MAC adresa se tak nemění bez ohledu na připojený adaptér. I když náhodou ztratíte svou redukci a musíte si ji půjčit o kolegy, váš notebook bude v síti stále identifikovaný podle MAC adresy jako váš.

Být to tam nemuselo, pár gramů by vynechání tohoto konektoru nejspíš ušetřilo, ale Asus chtěl vyrobit nejen nejlehčí, ale i použitelnější notebook.

Další vychytávky

Určitě by nějaký gram ušetřil i obyčejnější touchpad, ale Asus si nemohl odpustit svůj unikátní numberpad, tedy touchpad, na kterém se stiskem tlačítka rozsvítí numerická klávesnice. A jako už úplně nemístné vytahování se před konkurencí vypadají dva zabudované sloty pro SSD. V našem testovacím vzorku tak byly dva terabajtové disky a přitom hmotnost stále nepřesáhla jeden kilogram.



Touchpad lze přepnout do režimu numerické klávesnice, chlazení při práci na akumulátor téměř neuslyšíte



Reproduktory na spodní straně nehrají úžasně hlasitě, je to prostě podnikový stroj. Dodaný 65W USB-C adaptér využijete i na telefon

Jediným opomenutím je snad chybějící dotyková vrstva na displeji. U podnikových notebooků na ní tolik netrváme, ale už i u matných displejů bez krycí skleněné vrstvy to zvládá třeba Lenovo nebo Acer.

Naměřili jsme

Asus ExpertBook B9450F HP Elitebook Dragonfly Acer Travelmate P6 procesor Core i7-10510U Core i7-8565U Core i5-8265U grafika UHD Graphics 620 UHD Graphics 620 UHD Graphics 620 paměť 16 GB LPDDR4X 16 GB LPDDR3 8 GB DDR4 3DMark Cloud Gate 8 263 7 730 7 933 Sky Diver 4 404 4 291 4 296 Fire Strike 1 129 1 053 983 Time Spy 446 418 405 PCMark 10 Celkem 4 086 3 494 3 553 Essentials 9 243 7 862 7 958 Productivity 7 163 5 533 5 222 Creation 2 796 2 663 2 931 Unigine [FPS] Heaven Extreme 7,0 6,5 5,4 Valley Extreme HD 5,3 4,3 3,8 Další v-ray benchmark 3533/18 3291/18 Cinebench R20 1 139 1 023 1 237 Crystal Disk Mark sekv. čtení [MB/s] 3 487,9 2 321,5 1 685,1 sekv. zápis [MB/s] 2 344,3 1 076,2 1 039,5 4KB čtení [MB/s] 1 196,4 523,6 901,8 4KB zápis [MB/s] 1 028,0 258,2 817.2 Výdrž Film 15:26 8:37 12:46 Kancelář bez Wi-Fi 18:50 11:31 20:07

Použitý procesor Intel Core i7-10510U představuje v desáté generaci Core méně hodnotnou variantu. Vyrábí se starší 14nm technologií a obsahuje stále pomalé grafické jádro. Pro předpokládané kancelářské využití to ale neznamená tak zásadní problém a navzdory horší technologii výroby, která by měla snižovat výdrž na akumulátor, jde ve výdrži o rekordní notebook.

Od v řadě ohledů rekordního notebooku nelze čekat nízkou cenu, ale nakonec to tady není tak děsivé. S cenou 43 tisíc korun za konfiguraci i7-16GB-1TB-66Wh-Win10Pro se tento notebook pohybuje v běžné cenové hladině pro podnikové notebooky. Především ale nejde jen o rekordní stylovku, která by kvůli jednomu parametru na chlubení ořezala prakticky využitelný zbytek parametrů. Jasně, dotykový displej nebo výkonnější grafika by potěšila, ale i tak se nebojím ExpertBook B9450F doporučit.