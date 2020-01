Počtete si, i když je notebook zavřený. Lenovo ThinkBook Plus má na víku displej na bázi elektronického inkoustu

Na letošním CESu pochopitelně nechyběla ani značka Lenovo, která přivezla pěknou várku nových produktů. Jedním z těch nejzajímavějších je nesporně ThinkBook Plus – notebook, který má kromě klasické obrazovky na víku ještě displej na bázi elektronického inkoustu.

Sekundární e-inkovou obrazovku lze použít například ke kontrole kalendáře, zobrazování informací o doručené poště a dalších notifikací, ale i ke čtení souborů ve formátu PDF. Příjemná je možnost psát na tomto displeji poznámky pomocí pera Lenovo Precision Pen, jež se automaticky synchronizují s poznámkovou aplikací – například Microsoft OneNote.

Lenovo ThinkBook Plus

Základní hardware víceméně odpovídá běžnému pracovnímu notebooku – po otevření víka čeká majitele obrazovka s úhlopříčkou 13,3" a rozlišením Full HD 1080p. Jedná se o běžný matný panel IPS, který Lenovo používá v mnoha svých dalších noteboocích.

Sekundární obrazovka má úhlopříčku 10,8" a jak již zaznělo, funguje na bázi elektronického inkoustu. Její největší výhodou je prakticky nulová spotřeba elektrické energie – tyto displeje potřebují energii pouze při změně zobrazovaného obsahu.

Srdcem tohoto stroje je blíže nespecifikovaný procesor Intel Core i7 desáté generace, kterému může sekundovat 8, nebo 16 GB operační paměti. Pro aplikace a data je připraveno úložiště v podobě SSD s kapacitou 256, nebo 512 GB. Zařízení podporuje bezdrátové standardy Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.0.

Příslušenství k ThinkBooku

Na hranách najdeme dva porty USB-A, jeden USB-C a jeden HDMI 1.4. Notebook váží jen 1,4 kilogramu a jeho baterie s kapacitou 45 Wh má vydržet na jedno nabití až deset hodin běžného používání. V možných konfiguracích bohužel chybí možnost dedikované grafiky a port USB-C nepodporuje připojení eGPU.

Lenovo začne prodávat ThinkBook Plus v průběhu března, přičemž cena v případě nejnižší konfigurace začíná na 1199 dolarech – to je v přepočtu asi 33 050 Kč vč. DPH. Kromě notebooku bude nabízet také prémiové ochranné pouzdro ThinkBook Plus Sleeve za 44,99 dolarů (cca 1240 Kč vč. DPH) a kompaktní „tichou“ myš ThinkBook Bluetooth Silent Mouse za 39,99 dolarů (cca 1100 Kč vč. DPH).