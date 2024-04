PocketBook Eo není jen čtečka e-knih, ale také e-zápisník. Má Android, aplikace a velký barevný displej

Švýcarský PocketBook představuje InkPad Eo a tentokrát je to více než jen čtečka. „Zařízení pro psaní e-poznámek a čtení e-knih,“ píše se v tiskové zprávě.

Displej je pochopitelně e-ink, ale tentokrát je barevný a opravdu velký. E-Ink Kaleido 3 s úhlopříčkou 10,3" je uzpůsobený pro ruční psaní a zadávání poznámek v knize, kreslení a učení, denní upomínky atd. Psát se dá přímo do knihy, nebo v samostatné aplikaci. K dispozici je řada nástrojů pro psaní, kreslení a úpravy, včetně pera, tužky, štětce, několika variant gumy a nástroje laso, který dokáže nahradit celé části textu. Poznámky lze uložit ve formátu PDF nebo PNG.

Černobílý obraz má rozlišení 1860 × 2480 pixelů, barevný 930 × 1240 (což je ve srovnání s předchozí generací o 50 % vyšší PPI). Panel zvládá 4096 barev – pochopitelně to nelze srovnávat s displeji ze smartphonů, tady jsou barvy tlumené, překreslují se viditelně pomalu, ale prioritou je tu bezpečí pro oči a mizivá spotřeba energie. Nasvětlení displeje umožňuje upravit jas i teplotu barev. Dotyková vrstva od Wacomu kromě prstů podporuje také stylus.

Pokročilé funkce vyžadují pokročilý systém, Eo běží na Androidu 11, což znamená i možnost doinstalovat aplikace třetích stran. Od základních čteček jej odlišuje také hardware. Je tu vestavěná kamera, stereo reproduktory, mikrofon, výkonný osmijádrový procesor a paměť o kapacitě 64 GB.

Pomocí kamery pořídíte fotku, do které se pak dá kreslit, kótovat plánek místnosti, dopisovat poznámky... Vlastní Wi-Fi znamená, že čtečku není nutné připojovat kabelem k počítači, všechno se zvládne bezdrátově, pomocí synchronizace s cloudem nebo díky funkcí Send-by-Email. Do reproduktorů pustíte audioknihu, hudbu nebo jakýkoliv jiný audio obsah, případně si zvuk můžete přesměrovat do sluchátek (Bluetooth 5.0).

PocketBook InkPad Eo půjde do prodeje v první polovině května za 14 399 Kč.