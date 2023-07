Pocket brzy zruší vlastní účty. Své články si přečtete přihlášením k účtu Firefox

Od roku 2007 si články z webových stránek můžete ukládat do osobní databáze, kde si materiály třídíte a čtete. Stáhnete si je i do mobilu pro čtení bez připojení. Je to stále méně relevantní funkce, jako osobní úložiště článků nicméně Pocket funguje nadále dobře. Jen se změní způsob přihlašování.

Mozilla zruší dosavadní účty Pocket, které byly roky jediným způsobem, jak se do služby registrovat. Způsoby přihlašování se časem rozrostly, přihlásíte se i prostřednictvím online účtů Google, Apple a Firefox. Už před několika měsíci Mozilla vybízela k tomu, abyste z účtu Pocket migrovali do účtu Firefox. Tím také synchronizujete osobní data ve stejnojmenném prohlížeči.

Od 11. července už vám služba sama použití účtu doporučí s tím, že původní účty Pocket brzy přestanou fungovat. Přihlašovat se jimi budete moct ještě pár týdnů, ale od 15. srpna už bude vyžadováno přihlášení účtem Firefox. Pokud prvotní výzvu neakceptujete, od uvedeného srpnového data budete do nového účtu převedeni automaticky.



Zbývají poslední týdny, kdy se k Pocketu nemusíte přihlašovat účtem Firefox

Proces by měl do nového účtu převést všechny vaše články, a proto doufejme, že bude spolehlivý. Když se mě Pocket před měsíci snažil převést do účtu Firefox, zachráněno bylo jen pár článků, navíc jsem přišel o trvalou slevu na předplatné Premium. Tehdy se změna ovšem ještě dala zvrátit.

Pocket se původně nazýval Read It Later a v roce 2017 ho koupila Mozilla. Jako zlaté vejce se nejeví, organizace je nadále finančně závislá na vyhledávačích.

K výhodám účtu Firefox patří dvoufaktorové přihlášení, jinak je to celé formalita s potenciálně negativními důsledky. Na samotných funkcích služby migrace nic nemění. Přihlášení přes Apple a Google bude zachováno. Pokud máte dotazy, mrkněte na připravený dokument na webu podpory.

Jak vynutit migraci? Kdybyste neakceptovali výzvu k migraci účtu Pocket do účtu Firefox, můžete se odhlásit. Na přihlašovací obrazovce zadejte svůj e-mail a budete vyzváni k migraci. Pro ty, kteří se přihlašují účty Google nebo Apple, se nic nemění. Migrace proběhne, ale vy se pořád přihlašujete stejným způsobem.

Zdroje: The Mozilla Blog