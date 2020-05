Počítačové skříně ATX: Jaký je aktuální vývoj, co požadovat a jak vybírat

Počítačové skříně jsou velmi svébytnou skupinou komponentů. Málokomu se chce připlácet za něco, co vlastně jen obalí počítač do velké krabice. Jak ale ukazují naše zkušenosti, není na místě jít vždy po tom nejlevnějším.

Ne vždy platí pravidlo vyšší cena = lepší skříň, což je dáno mimo jiné i velmi širokou nabídkou na trhu, která variuje jak velikostně, tak cenově.

Primárně by se měl výběr počítačové skříně odvíjet podle plánovaného osazení komponenty, a to nejen z hlediska jejich velikosti (zejména chladiče a grafické karty), ale také počtu (pevné disky) a možnosti chlazení – úplně minimalistickou sestavu umístíte prakticky do jakékoli skříně, ovšem specifičtější počítač, například pro střih videa, již bude náročnější nejen na dobré chlazení komponent, ale také na počet disků, kterými jej budete chtít osadit.

Velký test počítačových skříní Aktuální poznatky o počítačových skříních jsme načerpali v rámci velkého srovnávacího testu, který publikujeme zanedlouho. Bude zaměřen na skříně pro základní desky ATX s cenou do 3 000 Kč.

Změny v konstrukci

Co se týká samotné konstrukce počítačové skříně, doznala tato výrazné změny oproti nažloutlým modelům, které známe z doby před deseti lety a více.

V podstatě jediný prvek, který zůstal zachován, tak je kovová příčka uvnitř skříně, ke které se uchytí základní deska a zachována zůstala také pozice pro optickou mechaniku, pokud ji skříň vůbec nabídne. Shodou okolností v tomto směru zabodovaly pouze dvě skříně z testu, valná většina aktuálních modelů již pozici pro optickou mechaniku ani nenabízí.

Nejprve si rozmyslete, jaké komponenty budete osazovat, potom vybírejte vhodnou skříň

Konstrukce ostatních částí skříně již je zcela jiná, a jak ukazují naše testy z minulosti, došlo zde opět k mírnému posunu oproti době před asi třemi lety. Vnitřní prostor skříně je prakticky vždy rozdělen na tři samostatné části – vespod najdete oddělený tunel pro instalaci zdroje a pevných 3,5" disků, nad touto částí je prostor pro základní desku a grafickou kartu, případně pozice pro menší 2,5" SSD disky a poslední částí je prostor za základní deskou, který je určen jak pro upevnění disků (SSD i HDD), tak především pro rozvedení a vyvázání kabeláže.

Vzhledem k umístění zdroje ve spodní části je také standardem prachový filtr umístěný běžně právě ve spodní části skříně a také v její horní části, která obvykle slouží pro osazení ventilátory nebo radiátorem vodního chlazení.