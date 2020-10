Počítače pro kreativce se zjevně uchytily, Acer představuje novinky v řadě ConceptD

ConceptD je název řady počítačů od Aceru, která je zaměřena na tzv. kreativce. Jsou to prostě výkonné stroje s vysokým grafickým výkonem, akorát že nejsou primárně určeny na hraní her. Cílí se na projektanty, grafiky, architekty, fotografy, videotvůrce apod. Řada byla představena loni na jaře a zjevně se výrobci osvědčila, jinak by letos nepřišel s dalšími novinkami.

Některé letošní inovace v rámci řady ConceptD byly představeny už v první půlce roku, teď tu máme ještě přídavek.

ConceptD 300 je nový stolní počítač, který se chlubí vysokým výkonem vměstnaným do malé skříně s objemem jen 18 litrů. Počítač je pochopitelně bílý, aby zapadl do řady ConceptD, a na horní straně má podobně jako model 500 dřevěnou desku.

Výrobce předpokládá, že by se počítač díky malým rozměrům umisťoval přímo na pracovní stůl, a tak srazil hlučnost pod 40 dBA. Maximální možná výbava zahrnuje procesor až Intel Core i7 10. generace, grafiku Nvidia GeForce RTX 3070 a 64 GB paměti DDR4 (2666 MHz). K dispozici může být až 4TB plotnové úložiště v kombinaci s 1TB SSD zapojeném do portu M.2 přes sběrnici PCIe.

Konfigurace samozřejmě budou i nižší a cena bude startovat na 35 tisících korunách.

Dále budou v nabídce omlazeny dva bílé výkonné notebooky. Acer ConceptD 7 a Acer ConceptD 7 Pro, které nastoupí po stejnojmenných modelech s dosluhující výbavou. Oba jsou to velmi dobře vybavené notebooky v robustním kovovém těle s keramickým povrchem a s 15,6" displeji s rozlišením 4K, které slibují 100% pokrytí prostoru AdobeRGB, korekci barev Pantone a ΔE<2.

Oběma notebookům jsou společné procesory Intel 10. generace, Thunderbolt 3, Wi-Fi6 nebo velká úložiště. Ale zatímco běžná verze bude spoléhat na standardní grafické karty GeForce RTX řady 3000, verze Pro dostane výpočetně výkonnější verzi Quadro RTX 5000.

Notebooky to pochopitelně nebudou úplně levné, výchozí model Acer ConceptD 7 vyjde na 79 tisíc korun, verze Pro pak na sto tisíc. Počítače se objeví v obchodech během následujícího měsíce.

