Počítače na vodu celá desetiletí překonávaly elektroniku. Pracovaly i v Československu

Historie výpočetní techniky je plná slepých uliček. Se zajímavým projektem přišel v roce 1936 v Sovětském svazu Vladimir Sergejevič Lukjanov, který sestrojil hydraulický integrátor – analogový počítač, který fungoval na základě přesné manipulace s vodou.

V místnosti plné propojených trubek a čerpadel představovala hladina vody v různých komorách (s přesností na zlomky milimetru) uložená čísla a rychlost průtoku mezi nimi reprezentovala matematické operace. Stroj byl schopen řešit nehomogenní diferenciální rovnice.

Kariéra vynálezce začala u železnice

Vladimir Sergejevič Lukjanov se narodil 4. března 1902 v Moskvě v rodině pojišťovacího agenta. V roce 1919 absolvoval gymnázium a nastoupil na konstrukční oddělení MIIPS (Moskevský institut železničních inženýrů). Po ukončení studia v roce 1925 byl vyslán na stavbu železnic Trojice-Orsk a Kartaly-Magnitnaja (dnes Magnitogorsk).

Ve 20. a 30. letech minulého století probíhala výstavba železnic pomalu. Hlavními pracovními nástroji byly lopata, krumpáč a trakař. Výkopy a betonování se prováděly pouze v létě, kvalita práce byla špatná a v železobetonových konstrukcích se objevovaly trhliny.

Lukjanov se začal zajímat o příčiny vzniku trhlin v betonu během procesu tuhnutí. Jeho předpoklad, že jsou způsobeny teplotními vlivy, narážel na skepsi odborníků. Mladý inženýr začal zkoumat chování betonových stěn při různých teplotách v závislosti na složení betonu, druhu cementu, způsobu výstavby i vnějších podmínkách.

Rozložení tepelných toků je popsáno složitými vztahy mezi teplotou a časově proměnnými vlastnostmi betonu. Tyto vztahy lze vyjádřit parciálními derivačními rovnicemi, nicméně výpočetní metody existující v té době (konkrétně v roce 1928) neumožňovaly tyto rovnice rychle a přesně řešit.

Hydraulický analogový počítač

Lukjanov však viděl zásadní analogii mezi rovnicemi popisujícími výměnu tepla a rovnicemi popisujícími proudění tekutin, z čehož usuzoval, že jeden proces je možné modelovat pomocí druhého. V roce 1934 navrhl zásadně nový způsob mechanického výpočtu těchto procesů – metodu hydraulické analogie – a o rok později vytvořil první model, který tuto metodu demonstroval.

Primitivní zařízení vyrobené ze střešní krytiny, plechů a skleněných trubek úspěšně vyřešilo problém zkoumání chování betonu při různých teplotách. Hlavní součástí byly svislé nádoby o určitém objemu, vzájemně propojené trubkami s proměnlivým hydraulickým odporem, napojené na pohyblivé nádoby.

Jejich zvedáním a spouštěním se měnil tlak vody v hlavních nádobách. Spuštění nebo zastavení procesu výpočtu se provádělo pomocí centrálně ovládaných kohoutů. V roce 1936 byl uveden do provozu první výpočetní stroj na světě pro řešení parciálních diferenciálních rovnic – Lukjanovův hydraulický integrátor. První verze byly spíše experimentální, vyrobené z kalibrovaných cínových a skleněných trubic, a každý stroj mohl být použit k řešení pouze jednoho problému.

Sovětský počítač na bázi vody

Ovládání stroje bylo velice složité, zejména srovnáme-li ho s ovládáním dnešních zařízení pomocí klávesnice a myši či dotykové obrazovky. Pro vyřešení problému na hydraulickém integrátoru bylo nutné:

vytvořit výpočetní schéma zkoumaného procesu,

na základě tohoto schématu provést propojení nádob, definovat a nastavit hodnoty hydraulického odporu potrubí,

vypočítat počáteční parametry požadovaných hodnot,

nakreslit graf změn vnějších podmínek simulovaného procesu.

Poté byly nastaveny počáteční hodnoty: hlavní a pohyblivé nádoby u uzavřených kohoutů byly naplněny vodou na vypočtenou úroveň a jejich hladiny byly vyznačeny na milimetrovém papíru připevněném za piezometry (měřicími trubkami). Následně byly všechny kohouty současně otevřeny a obsluha měnila výšku pohyblivých nádob podle zadání vnějších podmínek simulovaného procesu.

Tím docházelo ke změně výšky hladiny vody v hlavních nádobách a hladiny kapaliny v piezometrech. V určitých okamžicích se kohouty uzavřely, čímž se proces zastavil. Následně pracovník na milimetrový papír zaznamenal nové hodnoty. Z těchto značek byl sestaven graf, který byl řešením problému.

Jinými slovy: integrátor umožnil nahradit obtížně pozorovatelný proces, podobným, ale zřejmějším procesem. Důležité bylo, že oba procesy byly popsány stejnými matematickými vztahy.

Od jednoúčelových k multifunkčním

Možnosti hydraulického integrátoru se ukázaly jako neobyčejně široké a slibné. V roce 1938 Lukjanov založil Laboratoř hydraulických analogů, která se brzy stala základní organizací pro zavádění této metody v národním hospodářství. V čele této laboratoře zůstal dlouhých čtyřicet let.

Lukjanov se nakonec stal doktorem technických věd a za svou práci získal Stalinovu cenu. Ve čtyřicátých letech navrhl dvourozměrné a třírozměrné hydraulické integrátory v podobě standardních unifikovaných jednotek, které bylo možné sestavit podle řešeného problému. První model IH-1 byl určen pro nejjednodušší úlohy, v roce pak 1941 následoval dvourozměrný hydraulický integrátor modulární konstrukce, poskytující možnost sestavit stroj pro řešení různých úloh.

Ani po válce se tato vývojová větev výpočetních strojů nezastavila. V roce 1949 byl rozhodnutím Rady ministrů SSSR v Moskvě vytvořen zvláštní institut NIICHETMAŠ, který byl pověřen výběrem a přípravou sériové výroby nových modelů výpočetních zařízení. Jedním z prvních strojů byl právě hydraulický integrátor, pro který institut během šesti let vymyslel novou konstrukci.

Sériová výroba vodních počítačů

Jednoduché hydraulické integrátory byly původně vyráběny v Moskevském závodě na výrobu počítacích a analytických strojů. V průběhu výroby byly jednotlivé části upravovány tak, aby bylo možné řešit trojrozměrné problémy s více než dvěma proměnnými.

V roce 1955 zahájila Rjazaňská továrna na počítací a analytické stroje sériovou výrobu integrátorů navržených Lukjanovem pod obchodní značkou „IGL“ – Lukjanovův hydraulický integrátor (Интегратор Гидравлический Лукьянова). Byly dodávány jak do organizací v Sovětském svazu, kde se rozšířily, tak i do zahraničí – například do Československa, Polska, Bulharska a Číny.

Ve 40. letech minulého století se používaly například k výpočtům pro projekt Karakumského průplavu a v 70. letech pro projekt výstavby soustavy železničních tratí Bajkalsko-Amurské magistrály. Stroje se úspěšně uplatnily ve stavebnictví (mrznutí betonu, výpočet rozmrzání věčně zmrzlé půdy), metalurgii (tuhnutí odlitků), geologii (pohyb podzemních vod), raketové technice a při řešení mnoha dalších úloh.

Odolávaly i elektronickým počítačům

První digitální elektronické počítače, které se objevily na počátku 50. let, nemohly „vodnímu“ počítači konkurovat. Hlavními výhodami hydraulických integrátorů byla přehlednost výpočetního procesu, jednoduchost konstrukce a programování.

Proti tomu elektronické počítače první a druhé generace byly drahé, měly nízkou produktivitu, malou kapacitu paměti, omezený soubor periferních zařízení a vyžadovaly pravidelný kvalifikovaný servis. Zejména výpočty týkající se chování materiálů při různých teplotách se na hydraulickém integrátoru řešily snadno a rychle, zatímco na počítači doprovázely jejich řešení nemalé komplikace.

V polovině sedmdesátých let minulého století se hydraulické integrátory používaly ve 115 výrobních, vědeckých a vzdělávacích organizacích ve 40 městech Sovětského svazu. Teprve na počátku osmdesátých let se objevily malé a levné digitální počítače s velkou rychlostí a kapacitou paměti, které zcela překonaly možnosti hydraulického integrátoru. V současné době jsou dva stroje tohoto typu uloženy v Polytechnickém muzeu v Moskvě.