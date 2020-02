Počítače Apple mají dostat čipy ARM. Změnu čekejme do roka a půl, první na ráně je MacBook Air

Už nějakou dobu se spekuluje o tom, že se Apple chystá na velkou změnu z pohledu používané architektury čipů i u počítačů a notebooků Mac. Nyní se objevilo další potvrzení od známého analytika.

Analytik Ming-Chi Kuo, který v minulosti správně informoval o řadě novinek dříve, než je Apple oficiálně uvedl, zveřejnil informaci o tom, že se výměna procesorů uskuteční již brzy. Do 18 měsíců, tedy nejdéle do poloviny roku 2021 by měl Apple v některém zařízení, kde aktuálně používá hlavní výpočetní čipy Intel, používat vlastní nové výkonné čipy na bázi architektury ARM.

Apple už to jednou zažil

Tento rok by měl Apple představit jako první na světě 5nm čipy Apple A14 (případně výkonnější Apple A14X, který by patřil do iPadů Pro a „jiných“ zařízení). Vzhledem k tomu, že výkon i starších čipů už dosahuje ina středně výkonné modely od Intelu, je výměna realistická.

Nejdříve bychom se změny dočkali bezesporu u úsporných a levnějších zařízení jako je například MacBook nebo MacBook Air. Přechod by tak byl postupný a nejvýkonnější zařízení by asi stále spoléhaly na čipy od Intelu, případně AMD.

Je jasné, že přechodu brání hlavně macOS, aplikace a ovladače. Podle starších informací už ale Apple několik let pracuje na podpoře a emulaci, která umožní běh na čipech architektury ARM. Výhodou je, že už si Apple podobně velkou změnou v minulosti prošel (z PowerPC na Intel), takže s tím má zkušenosti.