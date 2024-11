Počasí&radar je trošku jiná domácí meteostanice. Namísto hromady čidel všechno stahuje z internetu 

Když se řekne pořádná domácí meteostanice, většině čtenářů se nejspíše vybaví hojně rozšířené Netatmo, anebo celý zástup mašin s vnitřním informačním displejem a mohutnou venkovní jednotkou, na které nechybí srážkoměr, anemometr a směrová růžice.

Počasí&radar Home 3

Když mi tedy na redakčním stole přistála relativně malá krabice a v ní 10,1“ dotykový tablet Počasí&radar Home 3 za 7 599 korun, který je vyzbrojený pouze vnitřním teploměrem a vlhkoměrem, zprvu jsem kroutil hlavou, jestli to není pouze špatný a docela předražený vtip.

Meterologická mapka s předpovědí počasí ve videu:

Jenže ono to má něco do sebe. Jestli totiž stejně jako já přežíváte v bytové jednotce, směrová růžice kdesi na balkoně beztak změří leda šum a s venkovním teploměrem, pokud na něj bude celý den pražit Slunce, to nebude o moc lepší.

Namísto hromady údajů velká mapa světa

Tablet namísto toho čerpá veškerá data z evropského předpovědního modelu ECMWF a dalších zdrojů včetně tuzemského ČHMÚ, takže hodnoty na displeji budou spíše odpovídat zprůměrované realitě.



Mapku s animovanou oblačností a srážkami pochopí úplně každý

Plejádu fyzikálních veličin, které běžný uživatel stejně nedokáže spolehlivě interpretovat, pak tablet nahradil mapou světa se srážkovým radarem a oblačností.