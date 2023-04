Počasí ve Windows zaplavily bulvární články a reklama, ale také užitečné funkce. Třeba měsíční předpověď

Ačkoli fanfáry nezazněly, po letech se mění Počasí ve Windows. Jak do Jedenáctek, tak do Desítek míří nová verze, která mění dosavadní tvář aplikace. Počasí bylo esteticky pěkné, design vzdušný a přehledný. Verze 4.53.51095 bude mírně kontroverzní, protože do aplikace vnáší nepořádek i užitečné funkce.

Na úvodní obrazovce vidíte o trochu více informací, což by se dalo přeložit tak, že méně plýtvá místem. Jde to na úkor estetiky. Rovnou uvidíte, kolik je stupňů na vámi sledovaných místech, jedním klepnutím se mezi místy přepnete. Nové Počasí vám navrhne, jak se obléct a jestli si s sebou vzít deštník.

Hned také vidíte náhled mapy, kde si pak prohlédnete extrémní jevy, srážky, teplotu, vítr, pylové podmínky apod. Přehledné mapy zůstávají z předchozí verze podobně jako trojrozměrnou mapa.

Navíc máte k dispozici měsíční předpověď formou kalendáře a grafu, zvláštní sekce se věnuje pylům a historickým srovnáváním vývoje počasí. Je toho zkrátka dost, Microsoft navíc kupuje data od Forecy, kterou jsou obecně považována za kvalitní. (Tu uvádí oficiálně, reálně je to složitější.)



Takhle Počasí vypadalo roky a donedávna. Možná jej v počítači ještě máte

Pojďme k negativní stránce aktualizace. Aby Microsoft neprovozoval charitu, přidává do aplikace reklamu. Na úvodní straně tak vidíte reklamní čtverec. Na každé stránce pod hlavním obsahem najdete přehled článků, které často pochází z pochybných zdrojů. Některé se týkají počasí, jde ale také o různé drby o celebritách, rady týkající se péče o zahradu apod.



Nové Počasí zobrazuje více informací na úvodní straně. Ale také reklamu

Tenhle obsah znáte z msn.com, najdete ho rovněž v nabídce widgety ve Windows 11. Pokud znáte Počasí z Androidu, změna ve variantě pro Windows vás nepřekvapí, protože novinka se podobá právě mobilnímu příbuznému. Tam se ovšem Počasí stalo jednoduchým webovým prohlížečem, což pro verzi pro Windows 10 a 11 neplatí.

Dobrá zpráva zní, že reklamní dlaždice má uměřený prostor a na články se nemusíte ani podívat, pokud se nebudete aktivně výrazněji posouvat dolů. Mimochodem, Počasí v Desítkách pořád láká na živou dlaždici, takže můžete konzumovat základní a aktuální informace rovnou z nabídky Start.



Po informacemi o počasí se teď nachází výběrový přehled článků