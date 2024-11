Po půl roce Microsoft zase ruší kanál Beta pro Windows 10. Nic moc nepředvedl

Kanál Beta pro Windows 10 končí. V půlce listopadu do něj Microsoft poslal poslední testovací sestavení operačního systému. Revize 19045.5194 je poslední a další případné novinky se před širokým vydáním objeví v kanále Preview Channel.

Na tom by nebylo nic moc divného, kdyby Microsoft kanál Beta už jednou ze služby nevyřadil. Znovu ho zprovoznil jen před pár měsíci, konkrétně 4. června. Vysvětlil to prozaicky: díky Betě může vývojový tým vyzkoušet novinky dřív, než je vydá pro všechny. Nedozvěděli jsme se, proč Microsoftu nestačí kanál Preview Channel.

Po zhruba půl roce Beta zase končí a tentokrát Microsoft krok nevysvětluje ani slovem. Pouze uvádí, že připojená zařízení budou automaticky převedena do kanálu Preview Channel. Distribuční kanál přenastavíte i ručně.

Standardní bezplatná podpora Windows 10 za necelý rok skončí, přičemž domácnosti si mohou doplatit rok prodloužené podpory za sedm stovek. Firmy si prodlouženou podporu mohou platit až tři roky. Během této fáze se nicméně s dalším rozvojem systému nepočítá. Servisní tým bude pouze opravovat bezpečnostní chyby.



Kanál Beta po pár měsících končí

Dříve Microsoft své systémy před koncem podpory nerozvíjel, ale v posledním roce až dvou změnil strategii. Teď jde o to, aby na co nejvíce zařízení dostal svoje služby, na kterých může vydělat. Do Desítek tak doplnil třeba Copilot.

Jak Microsoft vylepšil Windows 10 během pár měsíců, kdy znovu fungoval kanál Beta? V nabídce Start experimentoval s umístěním profilového obrázku nebo do nabídky uživatelského účtu ve Startu přidal informace o předplatném Microsoft 365. (Stejnou funkci dříve uvedl v Jedenáctkách.)

Vývojový tým testovací sestavení uváděl souběžně do kanálů Beta a Release Preview. V prvním jmenovaném zapínal nové funkce přednostně. Stejně tak ale může nové funkce zapínat v kanále Release Preview s tím, že kdo nechce experimentovat, nebude se do testovacího programu přihlašovat. Ukončení Bety může také znamenat, že už redmondští do Desítek nechtějí přidávat žádné nové funkce.

Jedinou novinku ve zmíněném sestavení 19045.5194 je doporučování programů ze Storu v nabídce Start. Doporučení můžete vypnout.

Zdroje: Windows Insider Blog