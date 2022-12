Po převzetí Twitteru Elonem Muskem utekly na Mastodon více než dva miliony uživatelů

Generální ředitel Tesly a SpaceX Elon Musk po převzetí sociální sítě Twitter notně protřídil zástupy svých fanoušků. Do té doby spíše klidné vody bleděmodré sociální sítě rozčeřil celou řadou kontroverzních zákazů, z nichž část byla následně během několika hodin bez dalšího vysvětlení zrušena. Není divu, že mnohým uživatelům poměrně rychle došla trpělivost a začali hledat náhradní či alespoň záložní platformu.

Poměrně často našli útočiště v náručí federativní sociální sítě Mastodon, která se z vizuálního i funkčního hlediska Twitteru do jisté míry podobá. Popularita do té doby téměř neznámé platformy začala raketově růst – z původních 300 tisíc aktivních uživatelů měsíčně na 2,5 milionu, tedy skoro desetinásobek. V příspěvku na blogu Mastodonu to uvedl hlavní vývojář Eugen Rochko.

Nemůžete vystát Elona? Zkuste Mastodon!

Elon Musk převzal Twitter koncem října a od té doby provedl celou řadu kontroverzních kroků. Například 7. listopadu napsal: „Můj závazek ohledně svobody projevu se vztahuje i na to, že nezakážu účet, který sleduje mé letadlo, i když to představuje přímé riziko pro osobní bezpečnost.“

V polovině prosince však byl zakázán nejen účet @ElonJet, přinášející informace o pohybu Muskova soukromého letadla, ale i soukromý profil jeho autora Jacka Sweeneyho. Velké pobouření vzbudilo následné zablokování účtů několika novinářů, kteří si dovolili o celé kauze informovat. V podmínkách sociální sítě se pak objevil zákaz publikování osobních informací bez souhlasu lidí, kterých se týkají (tzv. doxxing).

Následovalo otevření další bojové fronty – tentokrát se cílem staly konkurenční platformy. Zablokován byl nejen účet @joinmastodon, ale i odkazy, směřující na servery této decentralizované sociální sítě. Následně bylo zakázáno odkazování na Facebook, Instagram, Truth Social, Tribel, Post a Nostr. Není divu, že se uživatelům takové omezování nelíbí a hledají svobodnější alternativu.

Ode zdi ke zdi

Musk během několika hodin změnil názor a opět povolil odkazování na konkurenční sociální sítě s podmínkou, že hlavním smyslem účtu nesmí být dělání reklamy. V dalším tweetu přiznal, že to byl exces, který se nebude opakovat, a příště chce o velkých změnách pravidel nechat hlasovat veřejnost.

Rochko ve svém příspěvku zmiňuje zablokování profilu @joinmastodon poté, co sdílel odkaz na nově registrovaný účet @ElonJet. „Je to jasná připomínka toho, že centralizované platformy mohou svévolně a nespravedlivě omezovat to, co můžete a nemůžete říkat, a zároveň držet váš sociální profil jako rukojmí.“ kritizuje. Zdůrazňuje, že instanci Mastodonu může provozovat kdokoli bez jakýchkoli omezení.

„Ačkoli není nouze o nové i staré platformy sociálních médií, jedná se o radikálně odlišný přístup, který nabízí něco, co tradiční sociální média nabídnout nemohou. Možná i to je jeden z důvodů, proč Mastodonu v poslední době prudce vzrostla popularita a mezi říjnem a listopadem vyskočil z přibližně 300 tisíc aktivních uživatelů měsíčně na 2,5 milionu, přičemž na něj přechází stále více novinářů, politických osobností, spisovatelů, herců a organizací.“ napsal Eugen Rochko.

Poslechněte si Podcast Živě věnovaný Mastodonu a fediverse. 👇🏻

Dle hlavního vývojáře je svoboda tisku naprosto zásadní pro funkční demokracii, a proto ho těší, že Mastodon roste a stává se pojmem v redakcích po celém světě. „Jsme odhodláni náš software nadále zdokonalovat, abychom dokázali čelit novým výzvám, které přicházejí s rychlým růstem a zvyšující se poptávkou.“