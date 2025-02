Po modemech si Apple začne dělat vlastní čipy i pro Wi-Fi a Bluetooth. Nasadí je již letos

Výrobou vlastního modemu C1 a jeho pokračovatelů se Apple zbaví závislosti na Qualcommu. Analytik Ming-Chi Kuo ale tvrdí, že se firma chce odpoutat také od Broadcomu, který je dlouholetým dodavatelem síťových čipů.

Pro iPhony 16 poskytuje BCM4399 s podporou Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.3. V iPhonech 17 již ale Apple údajně přijde s vlastním čipem. Do budoucna to pro něj bude znamenat nižší výrobní náklady, ale také rozšířenou konektivitu napříč zařízeními.

Co přesně to znamená, Kuo nenaznačuje. Teoreticky ale může nabídnout funkce nad rámec těch definovaných standardy IEEE 802.11 a 802.15.1. Dlouho se mluví o tom, že do sluchátek přinese podporu bezztrátového přenosu ve vyšší než CD kvalitě, na což ale standardní Bluetooth LE nemá kapacitu. Kromě toho může například urychlit propojování iZařízení, Maců a Apple TV skrz Wi-Fi.

Teoreticky ušetří i místo na desce. Dnes si už totiž vyrábí čipy U1 a U2 pro technologii UWB. V budoucnu by tak mohl vzniknout jeden univerzální síťový čip, který spojí UWB, Wi-Fi i Bluetooth.