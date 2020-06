Po IBM brzdí s rozpoznáváním obličejů i Amazon. Software přestane poskytovat policii

Jen pár hodin poté, co IBM oznámilo, že zcela zastavuje vývoj technologie pro rozpoznávání tváří, se zásadním prohlášením přišel i Amazon. Svůj vlastní rozpoznávací systém nazvaný Rekognition přestane dočasně poskytovat policii, aby jej nemohla používat k identifikaci osob. Rekognition se v minulosti stal terčem kritiky, že v případě lidí s tmavou pletí vykazuje vysokou mírou chybovosti.

Chybovost u etnických minorit je v kontextu aktuálních amerických protestů proti rasismu a policejní brutalitě velký problém a řada ochránců práv se opakovaně dotazovala, co s tím Amazon hodlá dělat. Rekognition ještě donedávna testovaly policejní jednotky po celém USA a během demonstrací jej klidně mohly používat.

Oficiálně technologie spadá pod cloudové řešení Amazon Web Services, kdy jakmile má policista k dispozici snímek podezřelé osoby, Rekognition jej dokáže rychle porovnat s policejní databází dříve zadržených lidí, čímž vypomáhá s identifikací. Respektive taková je teorie, v praxi se ukázalo, že zejména u osob s tmavou pletí to příliš nefunguje, odkud plyne současný problém.

Situace se vyhrotila nakolik, že demokraté minulý týden představili zákon, který by americké policii používaní systémů pro rozpoznávání tváří zcela zakázal. To by se týkalo právě především Amazonu jakožto největšího poskytovatele tohoto softwaru. Společnost tak ve středu oznámila, že na rok přerušuje spolupráci s policií, než proběhnou potřebné diskuze a dojde k nastavení budoucích regulací.

„Jsme připraveni pomoci, až bude třeba,“ uvedl Amazon na svém blogu. Ještě před tím na svých stránkách vystavil prohlášení, že odmítá brutální zacházení s Afroameričany.

Reakce na rozhodnutí firmy jsou různé. Zatímco Americký svaz pro občanské svobody (ACLU) Amazonu pogratuloval a ocenil, že „konečně pochopil, jaké nebezpečí představuje technologie pro rozpoznávání tváří pro komunity Afroameričanů“, jiná organizace, Mijente, říká, že firma se zachovala oportunisticky, jelikož kritika tu existovala dlouho a Amazon s ní nic nedělal, naopak pokračoval v rozšiřování spolupráce s policií. Že zareagoval až teď, podle Mijente ukazuje, že chce pouze naskočit na módní vlnu odmítání rasismu a nezůstat pozadu proti ostatním velkým technologickým firmám.

V úterý totiž rozsáhlou stať o nebezpečích této technologie zveřejnilo IBM, doplněnou o oznámení, že vývoj v této oblasti zcela zastavuje. Podobně se dříve vyjádřil Google.