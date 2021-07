Po filmech a seriálech bude streamovat i hry. Netflix už na to najímá lidi

Netflix podle listu The information začal na jaře hledat manažera, který by streamovací jedničce pomohl proniknout i do světa videoher. A podle Bloombergu už jej našla. Šéfem herní divize se stane Mike Verdu, který v minulosti řídil mobilní hry v EA a jeho dosavadním zaměstnavatelem byl Facebook, kde vedl vývoj titulů pro VR platformu Oculus.

Zdroje Bloombergu tvrdí, že Netflix spustí vlastní herní služby příštím roce a měly by se stát součástí běžného předplatného pro video. To by ale na druhou stranu mohlo zdražit. Bližší informace, co všechno Netflix s hrami zamýšlí, ale zatím nemáme.

Netflix už má k videohrám blízko i dnes. Loni produkoval velmi dobrou sérii dokumentů High Score o historii her. Kromě toho točí nebo chystá adaptace videoherních značek. Už má několik sérií Castlevanie, natočil jednu řadu Zaklínače a chystá další včetně spin-offů (jasně, Zaklínač je původně literární dílo). Čerstvě odvysílal první díly Resident Evilu a chystá také hrané nebo animované seriály a filmy ze světa Assassin's Creedu, Cyberpunku, Dota 2, Devil May Cry nebo Final Fantasy. Kromě toho ale vznikají hry na motivy jeho seriálu Stranger Things.

Bude-li Netflix hry pouze streamovat, nebo i tvořit, to zatím není jasné. Na trhu s cloudovým hraním ale bude muset ukázat ostré lokty. Už na něm působí Microsoft a Sony, vlastní platformy představily také společnosti Google a Amazon, ale v oblasti působí i několik nezávislých společností jako Nvidia, Parsec, Shadow nebo Vortex.

via Engadget