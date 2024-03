Po čtvrt století existence končí internetový obchod Kasa.cz. Smlouvy převezme Datart

Provozovatel internetového obchodu Kasa.cz – společnost HP Tronic Zlín – rozeslal zákazníkům e-mail, ve kterém informuje o plánovaném ukončení provozu tohoto e-shopu. „Milý zákazníku, chtěli bychom Vás informovat, že ke dni 2. 4. 2024 bude ukončen provoz e-shopu Kasa.cz,“ stojí ve strohé zprávě.

Po čtvrt století existence končí internetový obchod Kasa.cz

Na stránce s dalšími podrobnostmi se lze dočíst, že veškerou starost o zákazníky přebírá sesterská firma Datart. Ta zajistí kompletní péči o objednávky i zakoupené zboží, naváže na veškeré uzavřené smlouvy i pojištění a bude řešit reklamace a vrácení zboží z e-shopu Kasa.cz.

Historie e-shopu Kasa.cz

Zakladatelé elektronického obchodu Kasa.cz Martin a Petr Kasovi v roce 1999, během svých studií na Českém vysokém učení technickém v Praze, otevřeli v pražských Kobylisích internetovou kavárnu. Původně plánovali vedlejší prodej datových nosičů přes internet, avšak zejména mladší z bratrů – Martin – se postupně začal věnovat pouze e-shopu, jehož doména byla poprvé zaregistrována 6. dubna 1999.

V dubnu roku 2003 získala Kasa.cz právní formu společnosti s ručením omezeným. Oficiálním provozovatelem se stala Eurocomm Group s.r.o., a mezi spolujednatele byl zařazen Tomáš Richter. V témže roce začala firma expandovat na zahraniční trhy a v listopadu spustila na Slovensku sesterský portál HEJ.sk.

V roce 2004 začala využívat logistické centrumv Kutné Hoře s plochou 1 300 m2. S cílem dosáhnout ročního obratu přes miliardu korun rozšířila své aktivity o nové projekty. V roce 2005 spustila v Polsku e-shop s názvem EUKASA.pl a využila investiční pobídky v německém Sasku pro spuštění EUKASA.de.

Vzestup a konec Kasy.cz

V roce 2007 zaznamenala Kasa.cz 77% nárůst tržeb na 1,28 miliardy korun a stala se druhým nejúspěšnějším online prodejcem na českém internetu – hned po Mall.cz. V únoru 2008 vstoupil do společnosti slovenský investor Arca Capital Bohemia, a.s. s cílem financovat expanzi do Maďarska pod značkou Logik.hu. V průzkumu Deloitte Technology Fast 50 Central Europe se Kasa.cz umístila na 11. místě a stala se druhou nejrychleji rostoucí firmou v Česku.

V roce 2009 prodal Martin Kasa svůj podíl ve firmě strategickému investorovi a opustil exekutivní vedení. Rok poté došlo ke sjednocení všech obchodů Holding Kasa.cz a Obchodni-dům.cz pod společnost Internet Retail a.s. Jejím 100% akcionářem se v roce 2013 stala zlínská skupina HP Tronic Zlín, spol. s r.o., která ji vlastní dodnes.

Internetový obchod Kasa.cz

V současnosti se na titulní stránce e-shopu můžete dočíst, že „E-shop Kasa.cz se mění na Datart“ a internetový obchod zatím stále přijímá objednávky. Po Velikonocích však značka, která se proslavila reklamním sloganem „Jděte rovnou ke kase“, definitivně zmizí v propadlišti dějin.