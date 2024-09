Po Česku se dočkají i sousedé. Apple začal fotit Slovensko do své obdoby Street View

Apple se chystá rozšířit své Street View, které nazývá Look Around, i na Slovensko. Americká firma začala v srpnu se snímkováním sousední země, bude probíhat až do 10. října.

Ačkoliv v Česku je funkce Look Around (Rozhlédnout se) dostupná už bezmála rok a půl, Slovensko bylo vynechané. Dlouho ani neexistoval výhled, kdy by se sousedé mohli dočkat. Nakonec ale o funkci ochuzeni nebudou.

Nafotí celé Slovensko

Apple začal nejdříve snímkovat Bratislavu, tam vyslal už na začátku srpna chodce s kamerovými batohy. Můžete je v ulicích potkávat až do 27. září. O něco později, 22. srpna, začal i se snímkováním všech slovenských krajů, do kterých vyslal svou flotilu vozů. To bude probíhat do 10. října.

Chodci i vozy pořídí 360° panoramatické snímky, které lze na Apple mapách procházet stejně jako ve Street View od Googlu. Jak hustou síť ulic americká firma na Slovensku pokryje, zatím nelze určit, ale vzhledem k tomu, že kamerové batůžkáře poslala jen do Bratislavy, tak čekejme nejpodrobnější pokrytí tam.

Potrvá to

Snímkování je každopádně teprve začátek, slovenští uživatelé si ještě chvíli počkají, než funkci Look Around ve své zemi skutečně budou moci používat. Pokud budeme vycházet ze zkušenosti z Česka, tak u nás Apple začal se snímkováním v červnu 2021 a Look Around spustil společně s dalšími vychytávkami typu 3D v dubnu 2023. To je celých pět let poté, co o svém vlastním Street View začal poprvé veřejně mluvit.

Kromě focení Slovenska probíhalo letos v létě i další focení Česka, vozy a chodce s batohy jste mohli potkávat mezi 24. červnem a 27. srpnem. Skoro to tak vypadá, že flotila se po dokončení práce v Česku přesunula k sousedům.