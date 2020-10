Po Brně se Uber vrací i do Londýna – vyhrál odvolání proti zákazu a dostal licenci, ovšem jen časově omezenou

V listopadu loňského roku přišla přepravní služba Uber o licenci, která ji opravňovala k provozu v Londýně. Karta se nyní obrací – Uber vyhrál odvolání proti zákazu a získal licenci na 18 měsíců. Soudce rozhodl, že služba je „vhodná a řádná“ a mělo by jí být povoleno působit v hlavním městě, informuje Bloomberg.

Podobná situace se odehrála již v roce 2017, kdy Uber přišel o licenci z důvodu „několika porušení, která ohrožují cestující a jejich bezpečnost.“. V červnu 2018 dostal dočasné povolení na patnáct měsíců, díky kterému mohl pokračovat v činnosti. V listopadu 2019 však správní orgán Transport for London, který je zodpovědný za dopravu v Londýně, odmítl licenci udělit.

Uber vybojoval licenci

Nevydání licence však neznamenalo, že by se obyvatelé britské metropole museli spoléhat výhradně na klasické taxíky. Uber směl po celou dobu odvolacího řízení pokračovat v činnosti, takže z hlediska jeho řidičů a zákazníků se vlastně nic podstatného nezmění.

Soudce ve svém rozhodnutí připustil, že se Uber v minulosti dopustil několika chyb. Jednou z nich byla například možnost jezdit pod účtem jiného řidiče, kvůli čemuž mohli jeho služby poskytovat i ti, jimž byla ukončena smlouva z důvodu stížností ze strany zákazníků.

Dle zpravodajství BBC News využilo tuto mezeru 24 řidičů, kteří se o své účty dělili s dvaceti dalšími. Předpokládá se, že celkem 14 788 cest absolvovali zákazníci s řidičem, který neměl oprávnění poskytovat služby pod hlavičkou Uberu. Největším problémem byla skutečnost, že se na tyto řidiče nevztahovalo pojištění.

Nespokojení taxikáři

„Jsem spokojen s tím, že dělají to, co by se od rozumného podnikatele v jejich odvětví dalo očekávat, možná i víc,“ konstatoval soudce. V rámci rozsudku byla Uberu udělena licence k provozu služby na území města po dobu osmnácti měsíců.

Uber a jeho zákazníci rozhodnutí vítají, nicméně londýnským taxikářům se nelíbí. Sdružení licencovaných taxikářů ho v prohlášení zveřejněném na Twitteru označilo za „katastrofu pro Londýn“ a uvedlo, že Uber vytvořil „falešný dojem, že se změnil k lepšímu“.

Boj o licence je jen jednou z řady právních bitev, které kalifornská firma vede. Čelí i dalším soudním sporům, a to i ve své domovské zemi, kde má svým řidičům poskytnout status zaměstnance, což by mohlo nabourat celý její obchodní model.