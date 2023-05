Po bezmála 22 letech prolomili aktivační mechanismus Windows XP

Před více než 21 lety představil Microsoft tehdy nejnovější verzi svého operačního systému – Windows XP. Ačkoli byla oficiální podpora této verze definitivně ukončena v dubnu roku 2014, stále se najdou uživatelé, pro které je tento systém z nějakého důvodu zajímavý.

Magazín The Register přinesl v pátek 26. června poněkud nečekanou informaci: podařilo se prolomit aktivační algoritmus systému Windows XP. Odkazuje přitom na příspěvek na blogu Tinyapps.org, který o této novince informoval patrně jako první.

Generátor aktivačních klíčů

„Před čtyřmi lety byl na platformě GitHub společnosti Microsoft spuštěn nástroj WindowsXPKg2. Vycházel ze staršího projektu Inside Windows Product Activation: A Fully Licensed Paper3 a generoval produktové klíče, ale při vracení potvrzovacího ID se spoléhal na externí server třetí strany,“ uvádí příspěvek.

V příspěvku na diskuzním webu Reddit ve vlákně, věnovaném ukončení webové aktivace Windows XP, sdílel jeden z uživatelů soubor xp_activate32.exe. Jedná se o aplikaci, která vypočítá ID instalace, poté vygeneruje a volitelně použije odpovídající ID potvrzení k aktivaci Windows XP, přičemž vše funguje bez nutnosti připojení k internetu.

V praxi to znamená, že algoritmus, který Microsoft používal k ověřování produktových klíčů systému Windows XP, byl úspěšně prolomen a opětovně implementován. Díky tomu je nyní možné generovat platné aktivační kódy pro Windows XP bez připojení k internetu, přestože Microsoft vypnul všechny aktivační servery.

Na Windows XP raději zapomeňte

The Register vyzývá čtenáře, aby nebrali tuto informaci jako doporučení k provozování Windows XP. „Ani v roce 2001 to nebyl nejbezpečnější operační systém a v roce 2023 byste ho opravdu neměli používat – zejména ne na čemkoli, co je připojeno k internetu,“ varuje.

Přesto uznává důvody, které mohou vést k nutnosti používat z dnešního pohledu prehistorický systém. „Existuje například hardware, který funguje pouze s Windows XP a s ničím novějším nefunguje... a může jít i o velmi drahý hardware, který je stále dokonale funkční – ale k jeho provozu je potřeba dávno zastaralá verze Windows.“

V případě instalace „ikspéček“ je jedním z problémů skutečnost, že Microsoft vypnul aktivační servery. Takže i když nainstalujete čistou čerstvou kopii, nemůžete ji již aktivovat přes internet. Údajně však stále funguje služba telefonické aktivace, kterou můžete využít, pokud vám tato možnost vyhovuje.