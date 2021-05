Po 15 letech skončil LiveLeak – jeden z nejkontroverznějších webů pro sdílení videí

Nechvalně proslulý britský web LiveLeak, který sloužil jako platforma pro publikování videí, byl po 15 letech své existence ukončen. Oznámil to na sociální síti Twitter jeho zakladatel Hayden Hewitt. Jedním z hlavních důvodů k zastavení provozu byly vysoké náklady na hosting.

Na vzniku stránek se v roce 2006 podílel Hewitt a tým, stojící za webem Ogrish.com, jež nabízel svému publiku fotografie obětí autonehod, válek, poprav a další necenzurované šokující materiály. Služba LiveLeak pokračovala v podobném duchu a brzy se tak ocitla v novinových titulcích kvůli sdílení záběrů z popravy Saddáma Husajna či stětí amerického novináře Jamese Foleyho.

Kontroverze na prvním místě

Přestože se LiveLeak proslavil především extrémními a explicitními videy a kontroverzí, kterou kolem nich vyvolal, jeho oficiálně deklarovaným cílem bylo ukazovat realistické záběry z politiky, války a mnoha dalších událostí a podporovat kulturu občanské žurnalistiky.

Ve skutečnosti tento web stavěl na publikování záběrů násilných činů, mrtvol a dalších často velmi kontroverzních videí, jež ostatní platformy zakazovaly. V roce 2007 odvysílala televizní stanice BBC reportáž o tom, že na webu lze najít záběry z pouličních bitek, jichž se účastnily děti ve věku 11 let. Hewitt je odmítl stáhnout a prohlásil: „Tohle všechno se děje, je to skutečný život a děje se to, a my to musíme ukazovat.“

LiveLeak se znovu dostal do centra pozornosti v březnu 2008, kdy na něm byl umístěn film Fitna namířený proti Koránu, který natočil nizozemský politik Geert Wilders. Provozovatel se tehdy držel přísné nestrannosti v přístupu k násilnému obsahu a v pravidlech stránky zakotvil svobodu slova bez ohledu na to, že určitý obsah může někoho urážet. Po 48 hodinách však bylo video staženo kvůli výhrůžkám vůči Hewittovi.

Dne 19. srpna 2014 bylo na YouTube a dalších stránkách zveřejněno video zobrazující stětí amerického novináře Jamese Foleyho teroristy Islámského státu. Prakticky všechny platformy videa smazaly, z čehož profitoval LiveLeak, protože jeho pravidla v té době podobné záběry nezakazovala. V reakci na tuto událost nakonec byla pravidla aktualizována tak, aby zakázala jakékoli záběry stínání hlav produkované ISIS.

Konec děsivé stránky

Ve středu 5. května byl web uzavřen a jeho nástupcem se stal nový projekt Haydenova týmu ItemFix, na který je nyní celá doména LiveLeak přesměrována. Web vypadá velmi podobně jako ostatní platformy pro sdílení obsahu a umožňuje uživatelům zveřejňovat a upravovat videa, obrázky a zvuky.

Ačkoli za ItemFix stojí stejní provozovatelé, jako za LiveLeakem, míní být o něco přísnější, pokud jde o to, jaký obsah mohou uživatelé nahrávat. Nová služba sice výslovně zakazuje „nadměrné násilí nebo krvavý obsah“, nicméně teprve čas ukáže, jak přísně bude toto pravidlo vymáháno.

V dopise na rozloučenou Hayden všem uživatelům LiveLeak vysvětlil, proč se rozhodl projekt opustit. Dle svých slov „měl pocit, že LiveLeak dosáhl všeho, čeho mohl, a nastal čas, abychom zkusili něco nového a vzrušujícího“. Dalším důvodem pak byly náklady na hosting – přeci jen LiveLeak „nebyl zrovna blog na Wordpressu na hostingu za 2,99 dolaru,“ uvedl zakladatel.