Plodný říjen. Microsoft Teams přepracovaly práci s tabulí. Stoupnete si i před prezentaci jako v reálném světě

Pracovní prostředí, které by se analogicky dalo přirovnat k bílé tabuli, na níž píšete fixem, bylo v Teams přepracováno. Využít teď můžete jednu z více než čtyřiceti šablon, pokud nechcete začít na prázdném podkladu, na tabuli připíchnete obrázek, sestavíte diagram nebo emotikonem ohodnotíte již přidaný obsah. Podporováno je i vkládání prezentací z PowerPointu.

Jedná se o jednu z největších říjnových novinek v Teams, není ale zdaleka poslední. Na desktopech dopředu vytvoříte přestávkové místnosti ještě před zahájením schůzek. Stejně tak předem rozdělíte úkoly. Můžete i prezentujícím přiřadit správcovskou roli, takže nebudete jediní, kdo bude muset spravovat místnost během schůzky.

Během setkání pak využijete nový režim pro prezentování. Když spustíte prezentaci z PowerPointu, můžete ji z části překrýt záběry z vlastní webkamery. Do záběru by se měla dostat jen vaše maličkost, takže to bude vypadat, jako když stojíte před plátnem. Tato funkce je zatím dostupná jen v desktopových klientech.

Microsoft také dokončil podporu pro volání v Safari v režimu jeden na jednoho z plnohodnotného klientu na web. Školám je určena supervizorská role – takoví uživatelé a uživatelky mohou mazat nevhodné zprávy v chatech. Kdybyste se chtěli přepínat mezi více účty naráz, tak si budete muset počkat do druhé půlky příštího roku.

