Plně nabitý telefon za 19 minut. Xiaomi ukázalo bezdrátové nabíjení výkonem 80 W

Čínský výrobce elektroniky Xiaomi předvedl možnosti bezdrátového nabíjení. Upravený telefon Xiaomi Mi 10 Pro nabíjel bezdrátovou nabíječkou s výkonem 80 W. Baterie s kapacitou 4000 mAh byla plně dobita za 19 minut.

Jedná se o prototyp a takto upravený telefon nebude možné koupit. Je to však ukázka možného a v budoucnu se můžeme podobného řešení dočkat. Je to také připomenutí skutečnosti, že bezdrátově by bylo možné dobíjet i notebooky. Prototypy na toto téma už jsme viděli před několika lety, ale do praxe se zatím nedostal žádný.

Pro srovnání - aktuální bezdrátové nabíječky mívají běžně 10 W, výjimečně lze narazit na 15 nebo 20 W. Problém však často bývá z účinností přenosu, která bývá znatelně zmenšená, pokud k sobě nejsou nabíječka a koncové zařízení umístěné přesně. Tento problém by mohly vyřešit systémy podobné novému MagSafu od Applu, kdy se o správné umístění postarají magnety.