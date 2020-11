PlayStation 5 si pomocí interního SSD zatím nerozšíříte. Sony možnost aktivuje později

Již příští čtvrtek 12. listopadu se PlayStation 5 dostane k prvním zákazníkům, do Česka nová konzole zamíří až o týden později. Už teď ale víme, že si hráči budou určitý čas vystačit jen s integrovaným úložištěm. Sony potvrdilo magazínu The Verge, že slot pro rozšiřující NVMe SSD karty bude softwarově zpřístupněn až v některé budoucí aktualizaci PS5.

Nový PlayStation je v obou nabízených konfiguracích vybaven 825GB SSD, které podle prvních úniků nechá uživatelům jen 667 GB využitelného prostoru. Starší hry v rámci zpětné kompatibility s PS4 je sice možné uložit na externí USB disky, ale tituly určené pro novou generaci vyžadují interní úložiště.

Sony se na rozdíl od Microsoft rozhodlo využít standardního formátu SSD pro sloty M.2, které se používají i v počítačích. Uživatelé tak budou mít široký výběr kapacit i výrobců. Microsoft vsadil na proprietární formát a z počátku bude mít k dispozici jen 1TB karty od Seagatu.

Specifikace nových konzolí Xbox Series S Xbox Series X PlayStation 5 DE PlayStation 5 CPU 8× 3,6 GHz Zen 2 (3,4 GHz se SMT) 8× 3,8 GHz Zen 2 (3,6 GHz se SMT) 8× až 3,5 GHz Zen 2 (SMT) 8× až 3,5 GHz Zen 2 (SMT) GPU 4 TFLOPs, 20 CU, 1,565 GHz, custom RDNA 2 12,15 TFLOPs, 52 CU, 1,825 GHz, custom RDNA 2 10,28 TFLOPs, 36 CU, až 2,23 GHz, custom RDNA 2 10,28 TFLOPs, 36 CU, až 2,23 GHz, custom RDNA 2 velikost čipu 197,05 mm² 360,45 mm² ? ? výrobní proces TSMC 7nm (N7P) TSMC 7nm (N7P) TSMC 7nm (N7P) TSMC 7nm (N7P) paměť 10 GB GDDR6 (128bit + 32bit) 16 GB GDDR6 (320bit + 192bit) 16 GB GDDR6 (256bit) 16 GB GDDR6 (256bit) propustnost 8 GB @ 224 GB/s, 2 GB @ 56 GB/s 10 GB @ 560 GB/s, 6 GB @ 336 GB/s 448 GB/s 448 GB/s úložiště 512 GB Custom NVMe SSD 1 TB Custom NVMe SSD 825 GB Custom NVMe SSD 825 GB Custom NVMe SSD rychlost I/O 2,4 GB/s (raw), 4,8 GB/s (compressed) 2,4 GB/s (raw), 4,8 GB/s (compressed) 5,5 GB/s (raw), 8–9 GB/s (compressed) 5,5 GB/s (raw), 8–9 GB/s (compressed) slot pro rozšíření 1TB Expansion Card 1TB Expansion Card M.2 (PCIe 4.0 x4) M.2 (PCIe 4.0 x4) externí úložiště USB 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 2 USB 3.2 Gen 2 optická mechanika – Ultra HD Blu-ray – Ultra HD Blu-ray rozhraní HDMI 2.1, 3× USB-A 3.2, RJ-45, Wi-Fi 5 HDMI 2.1, 3× USB-A 3.2, RJ-45, Wi-Fi 5 HDMI 2.1, 2× USB-A 3.2 Gen 2, 1× USB-C 3.2 Gen 2, RJ-45, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 HDMI 2.1, 2× USB-A 3.2 Gen 2, 1× USB-C 3.2 Gen 2, RJ-45, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 cílový výkon 1440p @ 60 fps

(až 120 fps) 2160p @ 60 fps (až 120 fps) 2160p @ 60 fps (až 120 fps) 2160p @ 60 fps (až 120 fps) rozměry 65 × 151 × 27,5 mm 151 × 151 × 301 mm 390 × 92 × 260 mm 390 × 104 × 260 mm hmotnost 1,9 kg 4,4 kg 3,9 kg 4,5 kg cena při uvedení 7 999 Kč 13 499 Kč 10 790 Kč 13 490 Kč

Otevřené řešení PlayStationu 5 má ale také nevýhodu. Do slotu půjde fyzicky zapojit libovolné SSD, avšak konzole jej po detekci nemusí přijmout. Architekt Sony Mark Cerny řekl, že firma stanovila určité požadavky na výkon úložiště a později vytvoří seznam kompatibilních modelů.

V tuto chvíli pořád neznáme detaily, jak to bude fungovat. Výrobci by mohli své modely zasílat Sony k certifikaci, případně si konzole pomocí testu sama ověří, jaké jsou přenosové rychlosti a přístupové doby SSD. Firmě jde o to, aby rozšiřující karty nebyly horší než integrované úložiště. To slibuje sekvenční přenosovou rychlost 5,5 GB/s.

Takovou už dnešní SSD pro PCIe 4.0 ×4 nabízejí. Společnost Western Digital tento týden ukázala novinku WD_Black SN850 se čtením 7000 MB/s a zápisem 5300 MB/s, což by teoreticky pro PS5 mělo stačit (neznáme však detailní podmínky certifikace). WD ale ani další výrobci se zatím k podpoře konzole vyjádřit nemohou.

PS: Sony mimochodem včera potvrdilo, že PlayStationu 5 letos nebude možné koupit v kamenných obchodech, ale pouze online. Firma nechce, aby lidé v době covidu stáli fronty v obchodech. Škarohlíd by ale mohl namítnout, že kvůli nedostatečné výrobě by prodejci stejně neměli co vystavovat. Sad všude zásoby zmizely v první den předobjednávek a obchody teď naznačují doplnění až v průběhu února 2021.

Podívejte na vnitřnosti konzole PlayStation 5: