PlayStation 5 bude mít extrémně rychlý SSD a promyšlenou architekturu. Sony odhalilo technické detaily

Před pár dny jsme se dočkali odhalení podrobných technických specifikací k herní konzoli Xbox Series X (XSX) od Microsoftu, který podrobně ukázal veškerý hardware, konstrukci, design i ovladač. Prozradil výpočetní výkon, architekturu a proč má konzole tvar, který má.

Sony ale stále mlčelo, až doposud. Sice ani tentokrát Sony neukázalo design konzole nebo ovladače, ale hodinová online prezentace detailně odhalila technické stránky PlayStationu 5 (PS5).

SSD v hlavní roli

Sony se rozhodlo, že v této generaci poprvé použije SSD a „zruší“ načítací obrazovky. Cílem bylo dosáhnout 100× zrychlení oproti použití pevného disku, který má průměrnou rychlost sekvenčního čtení kolem 100 MB/s.

Součástí PS5 je tak SSD s kapacitou 825 GB, které má rychlost čtení až 5,5 GB/s. A proč tak zvláštní kapacita? Vychází to z použití 12kanálového řadiče v kombinaci s daným počtem čipů.

Rychlost ale stále neodpovídá stonásobku, tak jak je to doopravdy? Sony si připravila vlastní řadič, který efektivně pracuje s hlavní pamětí GDDR6 s kapacitou 16 GB. Díky optimalizaci pro zpracování dat, novým kompresním algoritmům (Kraken) a propojení PCI Express 4.0 je výkon vyšší i z pohledu odezvy a dalších parametrů.

Díky tomu se zásadně mění to, jak vývojáři pracují s operační pamětí. Už nemusí dlouho čekat na načtení dat z disku a preventivně tak udržovat spoustu dat v operační paměti, které se nakonec nepoužijí.

Jakákoli data je možné do operační paměť dostat neuvěřitelně rychle, a tak vývojářům stačí, aby v operační paměti udržovali data jen pro další sekundu hraní hry. Díky tomu mohou využívat kapacitu paměti v několikanásobně větším rozsahu, než kdy dříve. Dalo by se to přirovnat k tomu, jako kdyby šlo o PS4 s 50 GB či více operační paměti. Zkrátka úplná změna práce s herními daty.

Má to pochopitelně za následek to, že herní světy mohou být větší a detailnější než kdy dříve, navíc bez nahrávacích obrazovek, protože s využitím efektivního streamování probíhá přesun dat mezi SSD a operační pamětí takřka neustále a bez zpomalení.

V hlavním čipu se kromě procesoru a grafického čipu také nachází řada dalších specializovaných řadičů. Jedním z nich je i akcelerátor dekomprese zmíněného Krakenu, takže i když je SSD menší než u XSX, vejde se na něj více dat, protože data mohou být zkomprimována o přibližně 10 % více. Dekompresí se navíc nevytěžuje hlavní procesor, takže probíhá v reálném čase bez zpomalení systému.

Rozšíření úložiště jen omezeně

Protože je SSD architektura taková, jaká je a k tomu se přizpůsobil i specializovaný řadič, nelze pro nové hry pro PS5 použít klasické NVMe SSD úložiště a to ani ty, které zvládají třeba 3,5 GB/s. Pro staré PS4 hry vám bude stačit připojit i starý pevný disk, pro novinky ale budete potřebovat něco speciálního.

Sony se nedalo cestou proprietárního řešení jako Microsoft u Xbox Series X, ale uvedlo, že očekává, že se na trhu objeví řada kompatibilních NVMe SSD s rychlostí v oblasti 7 GB/s, která budou použitelná jako rozšíření úložiště PlayStationu 5. Samotná sekvenční rychlost totiž nic neřeší a je nutná spolupráce s interním řadičem v PS5, aby hry, které jsou přímo pro něj optimalizované, fungovaly dle očekávání.

Zpětná kompatibilita

Sony prezentovalo, že Sony PS5 bude mít zpětnou kompatibilitu pro hry vydané na PS4 a PS4 Pro s tím, že lze očekávat i případná vylepšení v oblasti rozlišení nebo počtu snímků za sekundu. Vše bude záležet na tom, jestli se vývojářům bude chtít nabídnout vylepšený zážitek i u již vydaných her.

Procesor a grafika

Sony v tomto směru zvolilo zcela jinou taktiku než Microsoft. Zatímco u procesoru je na tom podobně a rovněž používá 8jádrový procesor s architekturou Zen 2, jeho frekvence bude pevně nastavena na nižších 3,5 GHz.

Mnohem větší rozdíl je ale u grafického čipu s architekturou RDNA 2, která je rovněž stejná s Xbox Series X. Sony totiž zvolilo konfiguraci pouze s 36 CU, zatímco XSX má 52. I přes to, že ale Sony díky tomu zvýšila frekvenci grafiky na vysokých 2,23 GHz, výsledný čistý výpočetní výkon je pouze 10,3 TFLOPS, zatímco XSX má 12,1 TFLOPS.

Je ale třeba podotknout, že se jedná o hrubý výpočetní výkon, který nereflektuje rychlost zpracování herních dat. Právě na to se zaměřovala obhajoba této konfigurace, kdy je podle Sony prý vyšší frekvence lepší a efektivnější pro reálné použití (XSX má grafiku na frekvenci 1,825 GHz).

PlayStation 5 Výkon: 10,3 TFLOPS

Procesor: AMD Zen 2 s frekvencí 3,5 GHz, 8 jader

Grafika: AMD RDNA 2, 36 CU, 2,23 GHz

Paměť: 16 GB GDDR6

SSD: 825 GB s rychlostí 5,5 GB/s, externí SSD NVMe PCI Express 4.0 od různých výrobců

Speciality: Ray tracing, podpora 3D zvuku, dekomprese Kraken Xbox Series X Výkon: 12,155 TFLOPS

Procesor: AMD Zen 2 s frekvencí 3,6/3,8 GHz, 8 jader (7 pro hry, 1 pro systém)

Grafika: AMD RDNA 2, 52 CU (3 328 shader), 1,825 GHz

Paměť: 16 GB GDDR6 s různou propustností 560 GB/s (10 GB), 336 Gb/s (6 GB). Rozdělení 2,5 GB pro systém a 3,5 GB pro hry, 13,5 GB pro vývojáře

SSD: 1 TB s rychlostí 2,4 GB/s , externí SSD Seagate (proprietární), USB 3.2

Speciality: Ray tracing jádra, podpora 3D zvuku s hardwarovým čipem, Smart Delivery, Xbox Velocity Architecture

Je v tuto chvíli těžké odhadnout, jaký bude reálný efekt ve hrách. Na to si budeme muset počkat s prvními testy, protože vyjde mnoho her na obě platformy a to se teprve ukáže, kdo měl nakonec pravdu a zvolil lepší řešení.

Hlavní systémový architekt Mark Cerny podrobně mluvil i o 3D zvuku, který se rovněž bude řešit přes specializované obvody, ale z podrobné technické prezentace vyšlo najevo, že funkční 3D zvuk je běh na dlouhou trať a Sony bude postupně implementovat nasazení pro různá koncová zařízení. Zatímco u sluchátek už je hotovo, nyní řeší televizní reproduktory a v poslední řadě se dostane i na prostorové reproduktory.

PS5 vs. XSX

Pokud nedojde k odložení, dočkáme se nových konzolí na konci tohoto roku. Oba hráči odhalili své technické parametry a na první pohled každý vyniká v trochu jiné oblasti. Xbox Series X se chlubí hrubým výkonem a PlayStation 5 zase extrémně rychlým SSD s promyšlenou architekturou.

Z obecného pohledu ale nelze nyní říci, že někdo postavil lepší herní konzoli. To se dozvíme až s prvními hrami. Nesmíme totiž zapomínat, že vše je o hrách, exkluzivních hrách a nově také službách s tím spojených – staré i nové herní knihovny za paušální poplatek, hraní odkukoli, komunitní podpora a další věci.

To vše nakonec rozhodne, jaká konzole bude v novém souboji úspěšnější.

Videozáznam

