Platy v IT lákají. Jak jsou zaplněné české univerzity, které ajťáky připravují?

Loni na českých univerzitách studovalo informatiku a příbuzné obory zhruba o třináct set studentů více než v roce 2019. Definitivně se tak zastavila klesající tendence jejich počtů z předchozích několika let. Vyplývá to ze šetření Českého statistického úřadu.

Co se týče platů, programátoři patří k atraktivním profesím. Je proto logické, že informatické obory patří k oblíbeným i mezi posluchači vysokých škol. Loni je navštěvovalo 21 660 budou­cích programátorů, vývojářů a příbuzných odvětví. To představuje 7,2 % ze všech studentů českých univerzit. Tento podíl od roku 2001 pravidelně stoupá – na počátku tisíciletí nečinil ani čtyři procenta. Celkově loni studovalo vysokou školu bezmála tři sta tisíc osob, za posledních jedenáct let však počet vysokoškolských studentů velmi výrazně poklesl. Nicméně stále kopíruje demografickou křivku.

Vývojáři na vrcholu

Podle čísel Českého statistického úřadu (ČSÚ) vede mezi jednotlivými IT obory, které lze na vysokých školách studovat, jednoznačně vývoj a analýza softwaru a aplikací. Ten v roce 2020 studovaly dvě třetiny vysokoškolských studentů IT oborů. Většina z nich pak na vysokých školách volí prezenční formu studia, zatímco distanční nebo kombinovaný způsob výuky upřednostnilo 13 % studentů.