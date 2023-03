Platforma AM5 s Ryzeny 7000 bude dostupnější. Na trh míří první levnější základní deska

Základní desky pro novou platformu AM5 stojí od 4100 Kč, brzy by ale do obchodů měl přijít asi o pětistovku levnější model. ASRock uvedl model B650M-HDV/M.2, který americký Newegg nacenil na 125 dolarů, což by po připočtení daně dělalo 3600 Kč. V tuzemských obchodech ale zatím není.

Už z názvu desky lze rozklíčovat hlavní vlastnosti. Využívá čipset AMD B650 s omezenou podporou PCIe 5.0, písmo M značí střední formát microATX. Výbava má jen dvě slabá místa. Zvukovka používá starší čip Realtek ALC897, který uspokojí leda nenáročné posluchače. A jsou zde jen dva sloty pro paměti DDR5. Ale i do nich jde zapojit pár 32GB modulů (v budoucnu zřejmě i 64GB), což cílové skupině bude jistě ještě dlouho stačit.

ASRock vsadil na napájecí kaskádu s 8+2+1 fázemi chlazenou velkým hliníkovým pasivem. Desku osadil dvěma sloty PCIe ×16, ale jen tem horní pro grafiku skutečně nabídne 16 linek PCIe 4.0. Pro SSD jsou zde dva sloty M.2, ten blíž procesoru s podporou rychlejší normy PCIe 5.0, ten dole nabídne PCIe 4.0. Přítomný je i třetí slot M.2 vyhrazený pro Wi-Fi síťovku, ta však v balení není.

Zato již deska používá 2,5Gb/s Ethernet, který se pořád považuje za nadstandardní výbavu. Na zadní stranu ASRock vyvedl čtyři USB 2.0 a tři USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s), z toho jeden v konektoru USB-C. Na desce jsou i headery pro další čtyři USB 2.0, čtyři USB-A 3.2 Gen 1 a jeden USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gb/s). Pro disky a optické mechaniky zde najdete také čtyři SATA.

A protože se u všech procesorů pro AM5 počítá s integrovanou grafikou (byť jen základní), tak vzadu jsou také po jednom HDMI 2.1 a DisplayPortu 1.4. Oba s podporou rozlišení 4K při 120 Hz.

Nejlevnější základ pro AM5 by se po příchodu ASRocku mohl dostat pod 10 000 Kč. Šestijádrový procesor Ryzen 5 7600 se totiž prodává od 6000 Kč. K tomu je potřeba přičíst ještě paměti. Rozumně rychlý set 32GB DDR5 se dá koupit za 3000 Kč. Někdy na jaře či začátkem léta by měly dorazit i desky s levnějším čipsetem A620, s nímž by desky mohly stát i méně než tři tisíce.

via VideoCardz