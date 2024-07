Platforma AM5 bude žít i po roce 2027. V praxi ale tenhle slib od AMD moc neznamená

AMD uspořádalo tzv. Zen 5 Tech Day, na kterém odhalilo další detaily k novým procesorům Ryzen 9000 postavených právě na jádrech Zen 5. Známe už všechny podstatné detaily s výjimkou cen a přesné dostupnosti.

Firma potvrdila, že jádra se vyrábí procesem N4P v továrnách TSMC, který oproti N5 využívaném u Zenu 4 slibuje o 6 % vyšší hustotu tranzistorů a o 11 % vyšší výkon při stejné spotřebě, nebo o 22 % nižší spotřebu při stejném výkonu. Zen 5 má zároveň o 16 % vyšší IPC (výkon na takt) díky architektonickým změnám. AMD pak ujišťuje, že se mu v praxi podařilo zvýšit průměrný výkon v dvouciferných hodnotách mezi Ryzen 9000 a 7000, navíc s výjimkou 16jádrového Ryzenu 9950X pak také snížilo TDP.

To navíc dává uživatelům možnost měnit limit směrem nahoru a dosáhnout vyššího výkonu, ať už formou manuálního, nebo automatického přetaktování prostřednictvím funkce PBO. K tomu AMD i tak trochu vybízí, protože nabídne více možností sledování stavu i jemnější nastavení taktů a napětí.

Model Jádra Frekvence L3 cache iGPU NPU TDP Ryzen 9 9950X 16, Zen 5 4,3–5,7 GHz 64 MB 2 CU, 2,2 GHz, RDNA2 ne 170 W Ryzen 9 7950X3D 16, Zen 4 4,2–5,7 GHz 128 MB 2 CU, 2,2 GHz, RDNA2 ne 120 W Ryzen 9 7950X 16, Zen 4 4,5–5,7 GHz 64 MB 2 CU, 2,2 GHz, RDNA2 ne 170 W Ryzen 9 9900X 12, Zen 5 4,4–5,6 GHz 64 MB 2 CU, 2,2 GHz, RDNA2 ne 120 W Ryzen 9 7900X3D 12, Zen 4 4,4–5,6 GHz 128 MB 2 CU, 2,2 GHz, RDNA2 ne 120 W Ryzen 9 7900X 12, Zen 4 4,7–5,6 GHz 64 MB 2 CU, 2,2 GHz, RDNA2 ne 170 W Ryzen 9 7900 12, Zen 4 3,7–5,4 GHz 64 MB 2 CU, 2,2 GHz, RDNA2 ne 65 W Ryzen 7 7800X3D 8, Zen 4 4,2–5,0 GHz 96 MB 2 CU, 2,2 GHz, RDNA2 ne 120 W Ryzen 7 9700X 8, Zen 5 3,8–5,5 GHz 32 MB 2 CU, 2,2 GHz, RDNA2 ne 65 W Ryzen 7 7700X 8, Zen 4 4,5–5,4 GHz 32 MB 2 CU, 2,2 GHz, RDNA2 ne 105 W Ryzen 7 8700G 8, Zen 4 4,2–5,1 GHz 16 MB 12 CU, 2,9 GHz, RDNA3 10 TOPS 65 W Ryzen 7 8700F 8, Zen 4 4,1–5,0 GHz 16 MB ne ne 65 W Ryzen 7 7700 8, Zen 4 3,8–5,3 GHz 32 MB 2 CU, 2,2 GHz, RDNA2 ne 65 W Ryzen 5 9600X 6, Zen 5 3,9–5,4 GHz 32 MB 2 CU, 2,2 GHz, RDNA2 ne 65 W Ryzen 5 7600X 6, Zen 4 4,7–5,3 GHz 32 MB 2 CU, 2,2 GHz, RDNA2 ne 105 W Ryzen 5 8600G 6, Zen 4 4,3–5,0 GHz 16 MB 8 CU, 2,8 GHz, RDNA3 10 TOPS 65 W Ryzen 5 7600 6, Zen 4 3,8–5,1 GHz 32 MB 8 CU, 2,8 GHz, RDNA3 ne 65 W Ryzen 5 8500G 2+4, Zen 4 + 4c 3,5–5,0 GHz 16 MB 4 CU, 2,8 GHz, RDNA3 ne 65 W Ryzen 5 7500F 6, Zen 4 3,7–5,0 GHz 32 MB ne ne 65 W Ryzen 5 8400F 6, Zen 4 4,2–4,7 GHz 16 MB ne ne 65 W Ryzen 3 8300G 1+3, Zen 4 + 4c 3,4–4,9 GHz 8 MB 4 CU, 2,6 GHz, RDNA3 ne 65 W

Firma také nastínila příchod levnějších desek s novými čipsety. Při představení Ryzenů 9000 mluvila o špičkových X870 a X870E, ale dorazí ještě mainstreamový model B850 a lowendový B840 (překvapivě nenese áčkové označení).

B850 oproti X870(E) nemá povinně USB4 (jen USB 3.2 Gen 2×2 s propustností 20 Gb/s) a PCIe 5.0 pro grafiku i SSD. Primárně se počítá s PCIe 4.0 pro grafiku a novějším rozhraním pro SSD, ale AMD v tom výrobcům nechá volnost. Zato B840 už nabízí jen PCIe 3.0, povinné je jen USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) a tyto desky umožní taktovat jen paměti, nikoliv procesory.

Pokud jde o paměti, tak podle AMD jsou pro Ryzeny 9000 ideální DDR5-6000, ale podporují i moduly s efektivní frekvencí 6400 MHz a děličkou 1:1 nebo 8000 MHz a děličkou 1:2.

Poslední oznámenou novinkou je závazek AMD podporovat platformu AM5 ještě po roce 2027. Firma původně mluvila o roce 2026, ale ještě to o sezónu posunula. To však automaticky neznamená, že na AM5 dorazí ještě i příští generace procesorů postavených na jádrech Zen 6. Takový slib nepadnul a v praxi to může znamenat jen to, že na AM5 budou pravidelně přicházet další deriváty dřívějších CPU a APU. Toho jsme ostatně svědky i v případě předchozí platformy AM4, která se i letos dočkala „nových“ procesorů.

Zdroj: Tom's Hardware