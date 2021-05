Platba za stůl pomocí QR bude v českých hospodách pokovidový standard, slibuje Plzeňský Prazdroj

Pandemický rok 2020 i ten současný zpopularizovaly bezkontaktní platbu mobilem a hodinkami a trend bude pokračovat i s očekávaným startem restauračních zařízení – zprvu na zahrádkách, později i uvnitř.

Pomůže tomu i Plzeňský Prazdroj, který chce dostat ještě letos do 1 500 podniků službu Qerko. Pokud ji ještě neznáte, vězte, že je přímo na stole speciální QR kód, který sejmete telefonem s aplikací a dáte tak obsluze najevo, co potřebujete – respektive stůl i rovnou zaplatíte. Do konce roku 2022 pak Plzeňský Prazdroj slibuje nasazení v 3 000 partnerských zařízeních.



Sejmutím QR kódu v aplikaci se dostanete k účtu pro daný stůl a můžete rovnou zaplatit

Aby pivovar aplikaci podpořil a motivoval také návštěvníky zahrádek, chystá propagační akci, v rámci které ve vybraných zapojených hospodách a restauracích nabídne k jednomu pivu zaplacenému přes aplikaci Qerko každý týden jedno navíc na účet Prazdroje.

Digitalizaci hospod a restaurací koronavirus uspíšil. Vidíme, že čím dál víc lidí preferuje bezkontaktní placení, sleduje hospody na Facebooku nebo si chce objednat jídlo online. Věříme, že i díky výhodným podmínkám, které hospodským nabízíme, se nám letos podaří Qerko dostat do víc než tisícovky hospod a restaurací ke spokojenosti jejich i hostů. Tomáš Mráz, obchodní ředitel Plzeňského Prazdroje

Aplikace aktuálně funguje ve zhruba 400 tuzemských restauracích a hospodách. Opakovaně se k ní vrací až 60 procent jejích uživatelů. Novým uživatelům stačí, aby si stáhli Qerko do svého chytrého telefonu a nahráli platební kartu. Majitelé telefonů od Applu mohou platit i pomocí Apple Pay.