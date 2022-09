Plán Windows 11. V září velká aktualizace, v říjnu menší update „Moment 1“, další pak příští rok

Pokud vás neomrzely spekulace o vydání následujících verzí Windows, které v poslední etapě vývoje nabývají na síle, máme pro vás další drobek. Nedávno Windows Central popsal, že velká podzimní aktualizace Windows 11, tj. verze 22H2, dle jeho zdrojů vyjde už v září.

Do konce roku bychom se pak měli dočkat prvního menšího balíku s dalšími přídavky. O pár týdnů dříve se k nám opět neoficiálně dostaly informace, podle kterých Windows budou znovu vycházet v tříleté kadenci. Velké roční aktualizace se zruší, místo nich budou vydávány až čtyři menší soubory funkčních vylepšení do roka.

Podle leakerského účtu Albacore se první takový balíček objeví už v říjnu, tj. zhruba měsíc po vydání verze 22H2. Mimochodem, o balíčcích se zatím mluví jako o „Moments“. Není jasné, jestli Microsoft nakonec zvolí právě takové marketingové označení. Pokud ano, tak v říjnu možná přivítáme „Moment 1“.

Jedná se o neoficiální informace, takže je berte s rezervou. Microsoft přinejmenším v květnu za hotovou verzi 22H2 označil sestavení 22621. Propálil to v příspěvku o certifikaci hardwaru. V kanále Beta momentálně najdeme také větev 22622. Albacore potvrzuje, že mezi oběma nabízenými sestaveními pod kapotou není rozdíl. To jsme se domnívali, nicméně Microsoft problematiku nikdy do detailů nerozebral.

V rámci větve 22622 zapíná funkce, které jsou v sestavení 22621 vypnuté, byť tedy přítomné. Zmiňuje ještě jednu zajímavost. Pro interní potřeby tým kolem Windows nové funkce pro „Moment 1“ vyvíjí v rámci série sestavení 228xx. Jak ukazují hrátky s PowerShellem, ve Windows existují zmínky o sérii sestavení 229xx, která opět veřejně nevychází. (Kanál Dev aktuálně hostuje build 25193.)

V nich jsou pro změnu testovány novinky určené pro „Moment 2“, se kterým se setkáme zřejmě až v příštím roce. Když jsou funkce na základní úrovni hotové, tak je Redmondští zpětně přidávají do sestavení 22621/22622, kde projdou veřejným kolem testování.

Zdroje: Albacore / Twitter via Neowin | Windows Hardware Certification | Xeno / Twitter