Plán pro Windows 11. Velká aktualizace dorazí v září, panelový Průzkumník před koncem roku

Microsoft zatím neřekl, kdy se dočkáme Windows 11 verze 22H2. Vlastně si zatím nejsme ani jistí tím, co tahle verze přesně nabídne, protože vývojový tým do testovacích okruhů na poslední chvíli vypouští nové funkce, které v době vydání mohou a nemusí být aktivní.

Navíc se neoficiálně mluví o tom, že se po roce opět od poslední oznámené změny opět upraví vývojový cyklus Windows. Nová hlavní verze by tak objevovala jen jednou za tři roky a mezitím by do systému několikrát do roka putovaly menší balíčky s novými funkcemi.

Den D pro Windows 11 22H2

Jisté je zatím jen to, že tento podzim nás ještě nové větší vydání čeká. Pod kotel spekulací přihazuje poleno Zac Bowden z magazínu Windows Central, který zatím jako jediný významný novinář od svých zdrojů slyší, že Windows 11 22H2 vyjde 20. září 2022. Bylo by to přesně týden po záplatovacím úterý.

Plán se pochopitelně může změnit, údajně ale Microsoft cílí právě na tohle datum. Pravděpodobně by nešlo o plošnou distribuci, nýbrž o zpřístupnění všem lidem mimo program Windows Insider, kteří aktualizaci ručně vyvolají. To je v Redmondu dlouhodobě běžný postup. Uvedený zářijový den by pak zahájil životní cyklus daného vydání.

Podle Bowdena Microsoft mezi lidi dostane build 22621. To je ten, ve kterém nejsou dostupné některé nové funkce. Doteď není jisté, kdy se objeví panelový Průzkumník. Kdyby nebyl od počátku součástí verze 22H2, patrně by jej Redmondští dodali později jako součást jednoho z balíčků s vylepšeními.

První takový balíček by prý měl dorazit do konce roku a Bowden tvrdí, že nabídne i panely v Průzkumníku nebo navrhování činností při kopírování. Možná i další funkce, které Redmondští aktuálně testují ve sestavení 22622. Microsoft své plány směrem k veřejnosti nekomunikuje, takže se budeme muset nechat překvapit.

Zdroje: Windows Central