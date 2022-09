Plán Applu pro zbytek roku. Doladí software a vydá další Macy a iPady s čipy M2

Největší událost roku už má Apple za sebou. Uvedl čtyři nové iPhony, pilíř jeho účetnictví. Pro zbytek roku firma připravila ještě několik produktů, podle Mark Gurmana, tradičně dobře informovaného novináře z Bloombergu, se to už ale nejspíš obejde bez fanfár. Apple vydá tiskové zprávy, doplní Store, ale žádnou akci zřejmě neuspořádá.

A co by měla cupertinská společnost ještě odhalit? Čeká se na vylepšené Macy mini s čipy M2 a M2 Pro, aktualizované MacBooky Pro 14 a 16 postavené na M2 Pro a M2 Max. Apple by též měl uvést nové iPady Pro 11 a 12,9 využívající čip M2.

Gurman nevěří, že by měl Apple v rukávu i nový Mac Pro. Apple by tím nicméně porušil slib, že do dvou let převede na vlastní procesory všechny produktové řady počítačů. Pro náročné uživatele sice uvedl výkonný Mac Studio, ale ten neuspokojí všechny toužící po maximálním grafickém či procesorovém výkonu a co největší operační paměti.

S Macy se ale pojí jiná novinka, Apple by během října měl vydat systém macOS Ventura upravující multitasking, nastavení, vyhledávač Spotlight a zavádějící nové funkce pro hráče. Kromě toho má kupu nových či aktualizovaných aplikací.

Ve stejnou dobu po odkladu vyjde také iPadOS 16 a vylepšený iOS 16.1. Podle některých dřívějších zpráv insiderů firma na letošek chystala i modernizovaný přehrávač Apple TV. Gurman věří, že se ho během nadcházejících týdnů opravdu dočkáme.