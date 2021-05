Placený Twitter by se mohl jmenovat Blue a stál by skoro tři dolary měsíčně

Jste na Twitteru? A dokázali byste si představit, že byste platili za jeho prémiovou službu? Podobné spekulace se internetem šíří už od loňského roku, kdy i šéf mikroblogovací sítě potvrdil, že firma přinejmenším sonduje terén, jestli by po něčem takovém byla reálná poptávka.

Nyní s dalšími detaily přišla Jane Manchun Wong, která podle zámořských médií patří k tradičně dobře informovaným zdrojům.

Podle Jane by se mohlo chystané prémiové předplatné jmenovat Twitter Blue a přinejmenším Američany by přišlo na měsíční paušál 2,99 dolarů.

Twitter is calling their upcoming Subscription Service “Twitter Blue”, priced at $2.99/month for now, including paid features like:



Undo Tweets: https://t.co/CrqnzIPcOH



Collections: https://t.co/qfFfAXHp1o pic.twitter.com/yyMStpCkpr — Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 15, 2021

Za tuto částku by získali možnost lepšího ukládání a organizace oblíbených tweetu do kolekcí nebo třeba funkci Undo, kterou už známe z některých poštovních služeb. To znamená, že bychom mohli již odeslaný tweet v určitém časovém intervalu vrátit zpět, než dojde k jeho skutečné publikaci. Placený Twitter by nejspíše byl také bez reklam.

Je to ale dost? Každodenním uživatelům Twitteru, kteří na něm nejen čtou, ale i sdílí svoje myšlenky, by se možná líbily ještě dvě klíčové a opravdu prémiové funkce. Možnost dodatečné editace tweetu už jen kvůli opravě překlepů, hrubek a nefunkčních odkazů, no a případně i o něco delší limit zprávy.

Twitter samotný pochopitelně podobné spekulace odmítá komentovat a není divu, platba za sociální síť tu totiž ještě opravdu nebyla a byl by to určitý precedent i pro další hráče na trhu včetně Facebooku.