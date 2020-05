Placení online bezpečněji a jednodušeji: Chrome se naučil ověřovat platby pomocí Windows Hello

Windows 10 umožňují bezpečně se přihlásit pomocí služby Windows Hello. Ta ověřuje totožnost kamerou, otiskem prstu či PINem. Tuto funkci se nyní naučil používat i Chrome pro platby kartou na internetu.

Chrome již dlouhou dobu umožňuje uložení platebních karet přímo do prohlížeče pro pozdější snadné vyplnění do formulářů. To vše se může synchronizovat skrze Google účet, a tak je možné mít všechny karty všude s sebou. Pro vyplnění údajů karty je ale nutné vždy pro ověření zadat CVC kód - kartu tak musíte mít buď u sebe, či si kód pamatovat či někam zapsat.



Bezpečnější placení online si můžete zapnout v nastavení Chromu.

To se ale nyní naštěstí mění, alespoň částečně. Pokud totiž váš počítač podporuje přihlášení skrze Windows Hello, tedy obličejem, otiskem prstu či PINem, můžete si zapnout toto ověření. Příště, až budete platit online, tak stačí zadat přihlášení do počítače namísto opisování CVC kódu. PIN je přitom podporován na téměř všech zařízeních s Windows 10, novinku tak využijete i bez speciálních kamer či čteček.

Pro zapnutí stačí namířit do nastavení – Automatické vyplňování –​ Platební metody a povolit Windows Hello.

Funkce je dostupná v nejnovější verzi Chromu s číslem 83.

