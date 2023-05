Pivo v hospodě koupíte dlaní. Amazon má biometrický systém, kterým zaplatíte i alkohol

K nákupu piva či jiného alkoholického nápoje už v hospodách nebudete potřebovat ani osobní doklady, ani hotovost, ani platební kartu a dokonce ani mobilní zařízení. Bude stačit pouze vaše dlaň. Počítá s tím nový systém od Amazonu, který již společnost nasadila v prvním baru.

Jmenuje se Amazon One a není nový v pravém slova smyslu, jen dosud sloužil pouze k placení. Firma jej využívá například v některých svých prodejnách s potravinami Whole Foods a Amazon Go, ve kterých pravidelně testuje různé platební technologie.

Amazon One se rychle uchytil, jelikož opravdu nákupy zrychlil. Zákazníci si jen na speciální čtečce, vypadající obdobně jako klasický platební terminál, naskenují dvou dlaň a tím zaplatí, nemusí vytahovat ani kartu, ani mobil či hodinky. Samozřejmě do systému je třeba se předem zaregistrovat a poskytnout mu své biometrické údaje a platební kartu, ale to se ukázalo, že pro lidi není žádná překážka.

Širší využití Amazon One však blokoval fakt, že platební terminál nedokázal ověřit věk zákazníka. Pokud si člověk kupoval alkoholické nápoje, stejně musel přítomný personál fyzicky odkliknout, že je osoba plnoletá. A ze samoobslužných pokladen v Česku jistě víte, že tento proces někdy trvá poměrně dlouho.

Amazon tak konečně napadlo tuto verifikační část přidat. Zákazníkům jen stačí nahrát do svého profilu fotografii první a zadní strany státního identifikačního dokladu, Amazon říká, že povoluje řidičské průkazy i občanské průkazy. Zároveň musí poskytnout selfie. To je vše, nic víc oproti předchozí registraci není třeba.

Díky těmto údajům si systém zapamatuje, zda jste plnoletí a jak vypadáte, což otevírá spoustu nových možností. Amazon zatím neuvedl, jak se tím promění nákupy v supermarketech, ale už Amazon One začal nabízet barům, kde momentálně vidí největší potenciál.

Když si člověk bude chtít koupit drink, na terminálu se po naskenování dlaně ukáže nahrané selfie a rozsvítí se zelený ukazatel 21+ (v USA povolují úřady požívání alkoholu až od 21 let). Barman tím vidí, koho reálně obsluhuje a že to je osoba, která není příliš mladá. Nemusí probíhat žádné ukazování občanky.

První místo, kde Amazon aktualizovaný systém nasadil, je v barech baseballového stadionu Coors Field v Denveru. Firma slibuje, že další místa budou následovat už letos. Žádné zprávy o rozšíření do Evropy ale zatím nejsou.