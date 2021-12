PITVA: Podívejte se na promyšlené cesty světla v LCD projektoru Epson

Po několika mini- až mikro- pitvách jsme konečně rozebrali pořádný kus elektroniky: projektor Epson využívající technologii LCD. A že bylo co objevovat!

Na trhu cenově dostupných projektorů stojí proti sobě dvě technologie: LCD, prosazovaná především společností Epson, a DLP, kterou preferuje většina ostatních výrobců. Už na začátku mohu slíbit, že v některém z příštích čísel zanoříme naše šroubováky i do útrob DLP projektoru, na následujících řádcích ale objevíme, jakým způsobem se obarvuje bílé světlo v projektoru s technologií 3LCD.

Šrouby, kov a plasty

Projektory patří mezi elektroniku, kam zatím nedolehla móda úspory prostoru a výrobních nákladů za každou cenu. Dokonce zde můžeme mluvit i o velké naději na opravitelnost. Rozborku začneme nejprve uživatelsky: jednou z charakteristik LCD projektorů je otevřená cesta světla, což znamená, že by do útrob projektoru měly prachové částice vnikat v co nejmenší možné míře. Proto mají tyto projektory na vstupu větráku jednoduchý filtr, 1 který stojí za to čas od času profouknout a vyčistit.

Druhým uživatelským zásahem do projektoru je výměna lampy. Konkrétně tato nabízela svítivost až 3 500 lm s příkonem 210 W. Její životnost se sice počítá v řádu tisíců hodin (zde konkrétně 6 000 h v plném jasu, 12 000 h v eko), jak ale z praxe víme, zhruba od sedmdesáti procent udávané životnosti dochází k poklesu jasu. Náhradní lampa dříve činila značnou část pořizovacích nákladů projektoru, to se však změnilo a dnes stojí nízké tisíce.

Pak stačí jediný šroubek, abyste si dosluhující či rovnou nefunkční lampu sami vyměnili. Jak je patrné, v našem případě jde o klasickou UHP (Ultra-High Pressure) lampu, 2 ve kterých může být při provozní teplotě dosaženo tlaku až 200 atmosfér. Povšimněte si ale malé mřížky, 3 přes kterou prochází chladný vzduch tlačený zadním ventilátorem.

Malé a kapesní projektory stále častěji využívají LED technologii, která ale zatím nedosahuje výkonu těchto výbojek. Na druhé straně výkonnostního i cenového spektra stojí laserové projektory se srovnatelným výkonem, skvělou mechanickou odolností, a přitom se zhruba troj-, až čtyřnásobnou udávanou životností.