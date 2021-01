PiStation 2: klasický PlayStation 2 dostal moderní vnitřnosti s Raspberry Pi

PiStation 2 je nový výtvor, který nadchne fanoušky elektroniky a retro hraní. Na první pohled to vypadá jako běžný PlayStation 2, uvnitř jsou ale zcela nové komponenty.

Za projektem PiStation 2 stojí kutil s přezdívkou Farizno, který se rozhodl použít legendární šasi herní konzole PlayStation 2 od Sony a předělat ji na retro konzoli, která bude postavená na moderním minipočítači Raspberry Pi 4 s poměrně slušným výkonem.

Pokud byste se do přestavby chtěli pustit také, na stránkách projektu PiStation 2 naleznete kompletní návod i s výpisem potřebného hardwaru, nastavení softwaru a řady optimalizací, třeba pro světelné efekty a podobně.

Předělávka využívá třeba i spouštěcí tlačítka původního šasi. Nejnovější emulátory už jsou navíc schopné provozovat většinu her z PS2 plynule i na Raspberry Pi 4, takže s SD kartou, pevným diskem, SSD či dokonce přes síť si můžete zahrát zálohy starých her, které vlastníte a to rovnou i s vylepšenou grafikou a rozlišením.

Raspberry Pi 4: