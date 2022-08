Písničku Janet Jackson zařadili do databáze zranitelností. Dokáže ničit pevné disky notebooků

Více než dvacet let stará písnička „Rhythm Nation“ od zpěvačky Janet Jackson se v uplynulých dnech dostala na titulní stránky technických magazínů. Důvodem není její text, hudba ani osoba interpretky, ale skutečnost, že tato skladba prý dokáže ničit pevné disky v noteboocích.

Někdy píseň rezonuje s posluchači tak hluboce, že je dojme až do morku kostí. Někdy ale může rezonovat s notebookem tak hluboce, že rozbije jeho pevný disk. Tuto skutečnost odhalil počátkem týdne dlouholetý vývojář systému Windows Raymond Chen na svém blogu The Old New Thing.

Písnička může zničit pevný disk

„Jeden můj kolega se podělil o příběh z produktové podpory Windows XP. Jeden z velkých výrobců počítačů zjistil, že při přehrávání videoklipu k písni Rhythm Nation od Janet Jackson dochází u některých modelů notebooků k pádu.“ uvádí Chen v úvodu svého příspěvku s tím, že stejný problém se projevil i na zařízeních jiných výrobců.

Během následného vyšetřování se ukázalo, že přehrávání zmíněného videoklipu dokázalo shodit nejen zařízení, na kterém byla písnička spuštěná, ale i další notebook, nacházející se v jeho blízkosti. Toto zjištění pak určilo další směr zkoumání, protože bylo zřejmé, že důvodem pádu není klip jako takový, ale jeho zvuk.

Nakonec se ukázalo, že písnička obsahuje zvuk, který rezonuje s mechanickými pevnými disky s 5400 otáčkami, jimiž mnozí výrobci osazovali své notebooky. Problém šlo obejít přidáním filtru do zvukového kanálu, který během přehrávání zvuku detekoval a odstranil rušivé frekvence.

Vliv zvuku na pevné disky

Ve své podstatě nejde o úplně nový objev. Chen odkazuje na vtipné video z roku 2009, které natočil softwarový inženýr Brendan Gregg, zaměstnaný tehdy ve společnosti Sun Microsystems, jež pracoval na analytickém softwaru Solaris Fishworks.

Gregg demonstroval, co se stane s výkonem disku, když se administrátor datového centra, rozzuřený další chybou Javy, rozhodne zařvat na diskové pole. Jeho křik měřitelně zvýšil latenci disků a zpomalil vstupně-výstupní operace.

Jistou kuriozitou celé kauzy je, že problém byl zaevidován v databázi známých zranitelností jako CVE-2022-38392. Popisek uvádí: „Některé pevné disky s 5400 otáčkami za minutu, dodávané s přenosnými počítači přibližně v roce 2005, umožňují fyzicky blízkým útočníkům způsobit odepření služby (selhání zařízení a pád systému) prostřednictvím rezonančního frekvenčního útoku se zvukovým signálem z hudebního videa Rhythm Nation.“

Dobrou zprávou je, že většina dnešních notebooků je vybavena disky SSD (Solid State Drive) bez rotujících ploten, jež jsou vůči inkriminované písničce imunní. Dalším pozitivem – samozřejmě z hlediska bezpečnosti – je skutečnost, že Janet Jackson už dnes skoro nikdo neposlouchá.