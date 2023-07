Píšete na internetu uživatelské recenze?

Internet nemusíme obohacovat jen fotkami koček a politickými komentáři, ale také skutečně užitečným obsahem. Dobře napsaná recenze na produkt, restauraci, film, videohru může pomoci těm, kteří dané zboží či službu nabízejí. Především je ale dobrým indikátorem pro ostatní potenciální zákazníky, jestli vůbec mají otevírat peněženky.

Uživatelské recenze si určitě tu a tam přečte každý, ale jak je to s jejich psaním? Už jste někdy něco veřejně ohodnotili?

Marek Lutonský

Ano, někdy

Nepíšu recenze k hardwaru. Hned po nákupu to nemá smysl a později se k tomu už nevrátím. Odhaduji, že podobné to bude i u ostatních, takže v uživatelských recenzích jsou spíš takové první dojmy než zkušenosti, ke kterým má smysl přihlížet. Na druhou stranu se to někdy kompenzuje množstvím. K tomu energii pro recenze chci věnovat spíš Živě než cizímu webu, takže se to u mě asi moc nezmění.

Čerstvě ale začínám být trochu aktivnější u hodnocení restaurací v Mapách Googlu. Ne primárně kvůli jídlu, ale přidávám větu, jestli lze platit kartou nebo ne. Při plánování návštěvy tohle sám v recenzích hledám, protože jinde se o tom většinou nedočtu, a snažím se takhle pomoci.

Petr Urban

Ano, někdy

Netvrdím, že zvlášť aktivní, ale občas recenzi napíši. Přispívám zejména do Google Maps a občas zrecenzuji aplikaci v Play Storu. Mně osobně recenze mnohokrát pomohly při nákupu produktu, návštěvě restaurace apod. Proto jsem si v minulosti říkal, že bych měl sám recenzemi přispívat, když pak těžím z práce ostatních, jenže často se mi zkrátka nechce. Kaji se, že nejsem aktivnější.

Jakub Čížek

Ano, někdy

Ale fakt jen někdy. Když totiž budu parafrázovat typické recenze, dopadne to takto: „Ještě jsem to nevyzkoušel, ale dorazilo to v pohodě.“ Nebo: „Teď jsem to rozbalil a je to úplně boží!“ Anebo: „Už to používám týden a zatím žádný problém.“ Já to chápu, když za něco utratím vlastní tisíce, také nejsem schopen střízlivého a komplexního soudu, anebo až s několikaměsíčním odstupem. Co mám po týdnu asi napsat o nové sušičce? Že suší? Proto to prostě raději nedělám.

U hospod a restaurací je to podobné. Co člověk, to jiný vkus a chutě, takže mi četba byť dobře míněné recenze většinou vůbec nic nedá. Pokud člověku chutná, nebo má podnik rád, dá velmi často *****. Většina podniků pak má velmi podobné souhrnné skóre, ačkoliv se liší jako kočka a pes. Sám proto nakonec z 99 % vlastně jen fotím a bez jakéhokoliv hodnotícího soudu. Ostatní uvidí, jak ta zřícenina vypadá z dronu, anebo v jakém stavu evoluce dorazil ten nebohý smažák s tatarkou a bramborem.

Lukáš Václavík

Ne, nikdy

Alespoň ne nikdy v současné době, rezignoval jsem na to. A ani dřív jsem je moc nepsal. Určitě ne na produkty, místa nebo restaurace, mám ale pár hodnocení na ČSFD, asi jsem něco napsal na Steam nebo do softwarových obchodů Applu, Googlu a Microsoftu, kde to ale beru spíš jako vzkaz tvůrcům / hlášení chyb.

Dnes už mě to ale nebaví. Když se živím psaním, vnímám ty recenze jen jako další práci. A to už raději věnuji čas a úsilí na Živě.

Je to ode mě ale trochu pokrytecké, protože ty uživatelské recenze čtu. Člověk se sice u těch produktových musí brodit bahnem, ale někde natrefím na opravdu zajímavé postřehy z dlouhodobých zkušeností, které nereflektují ani profesionální recenzenti. Na druhé straně jsou pak recky na AliExpressu, které někteří pojmou tak, že vyfotí obálku, a k tomu napíšou, že zboží přišlo. Díky moc.

Ale třeba na ČSFD mám seznam oblíbených uživatelů, kde mě zase zajímá, co si o filmu nebo seriálu myslí ti, které znám.

Karel Kilián

Ano, někdy

Protože se sám uživatelskými recenzemi řídím, snažím se na oplátku přispět svou špetkou do mlýna a sám je také píšu. Neříkám, že vždy, ale relativně často. Například v případě restaurací rád sdílím, když jsem byl někde spokojený, protože si myslím, že si personál daného podniku zaslouží, aby se o něm vědělo.

Podobně to mám i v případě e-shopů – když přijde e-mailem dotazník spokojenosti, prakticky nikdy ho nezapomenu vyplnit. V takových případech se dělím jak o své kladné, tak i záporné zkušenosti, aby ostatní zákazníci věděli, který obchod dělá svou práci příkladně, a jakému se raději vyhnout.

Co naopak téměř vůbec nepíšu, jsou recenze produktů. Většinou z prostého důvodu, že na ně zapomenu. Pokud se ale obchod nebo slevový portál připomene například měsíc od zakoupení, rád a ochotně se podělím o své zkušenosti.

Tomáš Holčík

Ne, nikdy

Recenze tvořím v rámci své pracovní náplně a tak nemám potřebu ve svém volném času sdělovat názory na zakoupené zboží. Recenze na zboží na e-shopech a srovnávačích samozřejmě čtu, ale často z nich čiší neschopnost přečíst návod, hodnocení něčeho jiného než produktu, neznalost konkurenčních produktů a někdy i zaplacené umělé nadšení. Jistě existují tací, kteří v dobré víře poskytnou nezaujaté zkušenosti s konkrétním produktem, ale moc jich nebývá. Chápu, že uživatelské recenze pomáhají budovat zdání objektivity a informovaného rozhodování o produktu. Nikdy byste ale neměli dělat finální rozhodnutí jen na základě jedné recenze.

A co vy, píšete na internetu uživatelské recenze?