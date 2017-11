Pirátská televize už je v Americe populárnější než BitTorrent. Toto bude obrovský problém

Když se řekne filmový a televizní warez, většina čtenářů si jistě vybaví BitTorrent a webová úložiště všeho druhu, ale pozor, toto už přestává platit. Celá scéna se v posledních letech výrazně mění a hlavním kanálem zejména televizního warezu se stává pirátská IPTV.

Zatímco u nás se teprve IPTV postupně rozjíždí v zámoří její pirátská varianta začíná konkurovat těm nejnáročnějším internetovým službám vůbec: Netflixu a YouTube.

Kodi je nový standard

Podle čerstvé analýzy kanadské společnosti Sandvine, která monitoruje ty největší americké internetové operátory, roste pirátské sledování IPTV raketovým tempem.



Kodi v zámoří přestává být přehrávačem geeků a díky hromadě laciných přehrávačů s Androidem se mění v nebezpečnou konkurenci legálních IPTV

Hlavním důvodem je popularita přehrávače Kodi a jeho pirátských doplňků. Stejně tak se daří všemožným krabičkám s Androidem, předinstalovaným Kodi a hromadou doplňků.



Pirátský server funguje jako prostředník, který je legálním předplatitelem běžné kabelovky, obraz nicméně streamuje dál za úplatu. Do ekosystému jsou zapojeni i výrobci/prodejci hardwarových přehrávačů s Kodi s předinstalovaným doplňkem pirátského poskytovatele IPTV.

Pirátská IPTV mnohdy nabízí lepší servis než ta legální

Pirátská televizní scéna okolo Kodi je podle Sandvine zároveň vysoce profesionalizovaná, a tak, a teď se podržte, nabízí lepší a rychlejší servis než legální IPTV. Kanadští analytici vyzkoušeli sportovní přes skrze tradiční kabelovku, webový oficiální přehrávač, legální IPTV a pirátskou IPTV dostupnou právě skrze Kodi.



Srovnání klasické kabelovky, webového streamu, pirátské IPTV a legální IPTV. Pirátská měla oproti výchozí kabelovce nejmenší zpoždění.

Výsledek? Pokud kabelovka poslouží jako živý referenční přenos, pirátská IPTV měla nejmenší zpoždění. Její stream byl posunutý o 13 sekund, internetový oficiální přehrávač o 22 sekund a legální IPTV za tučné předplatné o půl minuty.

Piráti tedy získávají stream právě z kabelovky a velmi rychle jej dokážou dopravit až do cílového Kodi. Pirátský kanál má přitom podle Sandvine prakticky totožné parametry. Samozřejmostí je přenos ve vysokém rozlišení, EPG a další obsah.

Miliardový pirátský trh

Pirátská scéna se dokonce natolik profesionalizovala, že se zbavuje pochybných monetizačních praktik a warezové vysílání nabízí stále častěji za klasický měsíční paušál, který je nicméně výrazně nižší než u legálních služeb – okolo deseti dolarů.

Pirátské IPTV tvoří ve špičce až 6,5 % downloadu. BitTorrent pouze 1,7 %.

Za podobné částky Američané získají nejen prémiové sportovní kanály, ale také pirátské filmové kanály HBO a další obsah , jehož celková suma na měsíčním předplatném by byla i několikanásobně vyšší.

Fenomén pirátských IPTV má díky předplatnému a ohromnému růstu i velký ekonomický dopad, Sandvine totiž odhaduje, že jím může protékat až miliarda dolarů. To je o několik řádů vyšší cifra než u obvyklého webového warezu, který žije z pochybné reklamy.



Pirátské IPTV, YouTube a Netflix u velkého amerického operátora. Zelené plochy vyznačují špičkové hodnoty pirátských služeb IPTV.

Ačkoliv je reklamy na nejrůznějších torrentových doupatách opravdu hodně a zpravidla nesplňují ani základní etická pravidla (vyskakující okna, vícenásobné otevírání reklam, snaha zabránit návštěvníkovi zavřít reklamní okno aj.), výdělky nejsou alespoň relativně nikterak vysoké. Ostatně i to je důvod, proč před pár týdny vyšlo najevo, že čím dál tím více problematických webů zkouší štěstí s těžbou kryptoměn v prohlížeči návštěvníka.

Warez ukazuje slabiny oficiální technologie

Warez a pirátství tu bylo, je a přes veškerou snahu autorských svazů i bude. Není to dobré, ale za současnou situaci může samotný zkostnatělý trh. Pirátství se totiž daří nejen proto, že přirozeně nabízí obsah zdarma, ale i z toho důvodu, že z hlediska distribuce často funguje lépe.



Nabídka EPG v jednom z pirátských set-top-boxů. Běžný divák vlastně ani nemusí tušit, že se jedná o warez a pirátskou službu může považovat za zcela legitimní IPTV.

Dokud bude těchto výhod využívat, bude tu. Mnoho zájemců totiž nesáhne po warezu vysloveně proto, aby mohli shlédnout epizodu seriálu nebo film zadarmo, ale protože je to procesně snazší než oficiální cestou.

Platí to i o Kodi a jeho pirátských doplňcích, které dokážou streamovat v podstatě jakýkoliv velký televizní kanál jeho dohledáním. Celé to zabere nejvýše pár minut. Tak, a teď zkuste to samé zcela legálně. Často je to naprosto nemožné.

Jak funguje IPTV:

A proto tu bude navždy

Jedinou obranou proti audiovizuálnímu warezu je tedy proměna trhu jako takového, po které stále častěji volají i vlivné osoby z Hollywoodu. Jednou ze změn by mělo být třeba zrušení příliš dlouhé doby hájení, kdy je film pouze v kinodistribuci a do té elektronické se dostává až po dlouhých měsících.



Web jedné z pirátských IPTV jménem Vidlox

Jenže ačkoliv se po těchto změnách volá, nikdo do nich nakonec nejde, protože se přirozeně zase multiplexy obávají toho, že by lidé přestali chodit už do tak poloprázdných kin. Prostě by si film v den jeho premiéry přehráli na tabletu, laptopu nebo v obývacím pokoji na pohovce.

Přesně po tom nakonec touží i Kodi, které se chce zbavit nálepky warezového přehrávače a touží nabízet i zcela legální obsah v jednom univerzálním prostředí. Představa, že v něm vedle pirátských doplňků objevíte třeba i zcela legální, který za poplatek zpřístupní HBO aspol., je ale zatím opravdu fantaskní a z oboru sci-fi.