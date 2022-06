Photoshop bude zdarma. Adobe připravuje webovou verzi s omezenými funkcemi

Několik novinek míří do balíčku aplikací Creative Cloud od Adobe. Největší pozornost je tradičně upřena na Photoshop, jeho webová verze, se kterou firma přišla minulý podzim, bude nově v základu zdarma. Překvapil také Lightroom, který se naučil editovat videa.

Představení Photoshopu, který dokáže běžet i ve webovém prohlížeči a nevyžaduje instalaci desktopového programu, byl loni pro Adobe poměrně velký krok, nicméně firma se netajila tím, že aplikace ještě není hotová a stále vymýšlí, jakou pozici tato verze v celém balíčku zaujme.

Nyní to už Adobe podle všeho vymyslel. Webové verze bude sloužit hlavně k nalákání potenciálních nových klientů plnohodnotné verze (Photoshop v prohlížeči je osekaný) a z toho důvodu ho firma nabídne zdarma, respektive bude to freemium.

Momentálně tuto variantu Adobe testuje v Kanadě, kde mají lidé k dispozici zdarma celý webový Photoshop, potřebují jen bezplatnou registraci. Časem se ale některé pokročilejší funkce schovají (Adobe zatím neříká které) a lidé si je budou muset dokupovat, pokud po nich budou toužit. Až firma celé freemium dokončí, rozšíří ho i do zbytku světa, tedy i do Česka.

Dá se očekávat, že základní webový bezplatný Photoshop nebude nabízet mnoho, nicméně může to stačit nenáročnějším uživatelům, kteří v současnosti spoléhají například na Photopeu. Navíc fakt, že bude existovat možnost získat více funkcí, pomůže majitelům Chrome OS, kteří si do příchodu webové verze mohli o Photoshopu nechat jen zdát.

Lightroom střihne a obarví videa

Další významná novinka se týká Lightroomu, který ačkoliv je mířen primárně na fotografy, rozšiřuje svou spolupráci s videi. Už dříve je uměl importovat, uživatelé je však nemohli upravovat. To teď možné bude, nástroje pro color grading budou fungovat i na videa.

Také u nich uživatelé budou moci provést základní střih začátku a konce. Stále Lightroom neumožní skládání jednotlivých video klipů, takže střihová aplikace se z něj nestane, ale to po něm snad ani nikdo nechce. Nová funkce se zaměřuje skutečně především na barvení, zřejmě cílí na fotografy, kteří náhodou zachytí krátký záznam a chtějí ho minimálně zeditovat. Novinka dorazí jak do desktopového Lightroomu, tak do mobilního.

Adobe ukázal také nový AI nástroj pro desktopový Photoshop nazvaný Photo Restoration Neural Filter. Ten umožní editaci historických fotek, během sekund z nich automaticky odstraní škrábance a další nedokonalosti.

Zdroj: Tiskové oznámení Adobe