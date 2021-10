Photoshop a Illustrator běží v prohlížeči. Webové verze grafických nástrojů jsou ovšem okleštěné

Na konferenci Max 2021 předvedlo Adobe řadu novinek, pozornost si pro sebe ale lehce ukradne Photoshop. V historii úspěšného fotoeditoru půjde o krok významný (v dlouhodobém měřítku), byť zatím relativně malý. Photoshop totiž dorazil na web. Doteď vznikal jen jako nativní klient pro Windows, macOS a od roku 2019 také pro iPadOS.

Své případné nadšení umírněte, protože první kroky na webu jsou relativně skromné. Jedná se o výrazně zjednodušenou aplikaci oproti plnohodnotným Photoshopům pro výše uvedené platformy. Zatím ji výrobce označuje jako betaverzi. Nachystal také webový Illustrator, jeho betaverze se ale testuje jen v uzavřeném okruhu.

Jde o spolupráci. Adobe vytěžuje cloud

Adobe mělo k Photoshopu v prohlížeči nakročeno delší dobu. Nejdříve nabídlo ukládání pracovních souborů PSD do cloudu, abyste s nimi mohli pracovat napříč zařízeními. Letos v únoru už bylo možné soubory v cloudu sdílet s ostatními s možností komentování přímo na webu.

Úpravy fotografií se nicméně odehrávaly v klasickém Photoshopu. To teď přestává platit aspoň z části. Webový Photoshop vzniká v první řadě jako další nástroj podporující týmovou spolupráci, který poslouží na okamžité menší úpravy. (Můžete ovšem i sami upravovat své soukromé obrázky.)

Na větší editace zbude plnohodnotný editor pro osobní počítače a iPady, jak ho roky známe. V pilotním provozu Photoshop na webu nabízí následující funkce:

Sdílení přes cloud . Soubory v cloudu mohou ostatní komentovat nebo je anotovat – nemusí ani vlastnit licenci k Photoshopu, což se hodí ve vztahu tvůrčí firma a klient. Můžete také sdílet tak, aby šlo soubor přímo editovat, Adobe ale neříká, že by bylo možné upravovat ve více lidech v reálném čase.

. Soubory v cloudu mohou ostatní komentovat nebo je anotovat – nemusí ani vlastnit licenci k Photoshopu, což se hodí ve vztahu tvůrčí firma a klient. Můžete také sdílet tak, aby šlo soubor přímo editovat, Adobe ale neříká, že by bylo možné upravovat ve více lidech v reálném čase. Úprava grafiky. I zjednodušený Photoshop pracuje s vrstvami a maskami. Nabízí pár nástrojů pro výběr a retušování (mj. štětec nebo plechovka). Můžete také ořezávat nebo přidávat text.

Jak Photoshop, tak Illustrator podporují pouze Chrome a Edge. Jedná se oficiálně o betaverze a čeká nás ještě dlouhý vývoj. Není ovšem vyloučené, že jednoho dne by v prohlížečích mohly běžet plnohodnotný Photoshop a Illustrator. Adobe navíc už někteří předběhli, takže víme, že by to jít skutečně mělo. Viděli jste, co v prohlížeči dokáže konkurent jménem Photopea?

Adobe své grafické webové nástroje prodává primárně přes spolupráci. Spolu s nimi v soukromých betaverzích spouští týmové prostředí Creative Cloud Spaces a Creative Cloud Canvas.

